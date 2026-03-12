Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизуют ли ограниченно годных до 25 лет

Мобилизуют ли ограниченно годных до 25 лет

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 15:25
Законна ли мобилизация ограниченно годных, не достигших 25-летия
Мобилизация ограниченно годных возможна и до 25 лет. Фото: Getty Images, "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Бывшие ограниченно годные граждане подпадают под мобилизацию в особый период. При этом мобилизовать их могут даже до достижения 25-летия.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Ограниченно годные и мобилизация

После изменений в законодательство в Украине исчезла категория "ограниченно годные к военной службе". Эти граждане должны были пройти военно-врачебную комиссию для уточнения их пригодности к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который находился в статусе ограниченно годного. При этом мужчина отметил, что ему еще не исполнилось 25 лет.

Гражданин поинтересовался, могут ли его мобилизовать в таком возрасте, учитывая статус "военнообязанный". Юристы объяснили, что такая ситуация вполне реальна.

Почему могут призвать в ВСУ до 25 лет

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, почему мобилизация ограниченно годных является законной даже до достижения 25-летия. "Действительно, Вас могут мобилизовать до 25 лет, поскольку Вы ранее проходили ВВК и были признаны ограниченно годным. Это автоматически сделало Вас военнообязанным", — подчеркнул Айвазян.

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил эту информацию. "Мужчины, которые имеют статус "ограниченно годный в мирное время", автоматически зачисляются в категорию военнообязанных, даже если им не исполнилось 25 лет", — добавил Дерий.

Он подчеркнул, что поскольку статус "призывника" (тех, кто подлежит призыву на срочную службу) менялся на "военнообязанного" (тех, кто находится в запасе для мобилизации), такие лица подлежат мобилизации на общих основаниях.

Напомним, мы ранее писали о том, примет ли ЦПАУ документы на отсрочку у ограниченно годного гражданина.

Бывшие ограниченно годные граждане имеют право на оформление отсрочки даже несмотря на отсутствие пройденной ВВК. Юристы объяснили, что делать с военно-врачебной комиссией и примут ли в ЦПАУ документы на отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, выпустят ли ограниченно годных, моложе 25 лет, из Украины.

Граждане, которые имели статус "ограниченно годный" и которые не достигли 25-летнего возраста, могут выехать за границу во время действия военного положения. Но если они не имеют отсрочки, то их могут задержать на блокпостах ТЦК по дороге к границе.

мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные ограниченно пригодные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации