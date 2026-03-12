Законна ли мобилизация ограниченно годных, не достигших 25-летия

Мобилизация ограниченно годных возможна и до 25 лет. Фото: Getty Images, "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Бывшие ограниченно годные граждане подпадают под мобилизацию в особый период. При этом мобилизовать их могут даже до достижения 25-летия.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Ограниченно годные и мобилизация

После изменений в законодательство в Украине исчезла категория "ограниченно годные к военной службе". Эти граждане должны были пройти военно-врачебную комиссию для уточнения их пригодности к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который находился в статусе ограниченно годного. При этом мужчина отметил, что ему еще не исполнилось 25 лет.

Гражданин поинтересовался, могут ли его мобилизовать в таком возрасте, учитывая статус "военнообязанный". Юристы объяснили, что такая ситуация вполне реальна.

Почему могут призвать в ВСУ до 25 лет

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, почему мобилизация ограниченно годных является законной даже до достижения 25-летия. "Действительно, Вас могут мобилизовать до 25 лет, поскольку Вы ранее проходили ВВК и были признаны ограниченно годным. Это автоматически сделало Вас военнообязанным", — подчеркнул Айвазян.

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил эту информацию. "Мужчины, которые имеют статус "ограниченно годный в мирное время", автоматически зачисляются в категорию военнообязанных, даже если им не исполнилось 25 лет", — добавил Дерий.

Он подчеркнул, что поскольку статус "призывника" (тех, кто подлежит призыву на срочную службу) менялся на "военнообязанного" (тех, кто находится в запасе для мобилизации), такие лица подлежат мобилизации на общих основаниях.

