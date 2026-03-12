Мобілізація обмежено придатних до 25 років

Мобілізація обмежено придатних можлива і до 25 років. Фото: Getty Images, "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Колишні обмежено придатні громадяни підпадають під мобілізацію у особливий період. При цьому мобілізувати їх можуть навіть до досягнення 25-річчя.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Обмежено придатні і мобілізація

Після змін до законодавства в Україні зникла категорія "обмежено придатні до військової служби". Ці громадяни мали пройти військово-лікарську комісію для уточнення їхньої придатності до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який перебував у статусі обмежено придатного. При цьому чоловік наголосив, що йому ще не виповнилося 25 років.

Громадянин поцікавився, чи можуть його мобілізувати у такому віці, зважаючи на статус "військовозобов’язаний". Юристи пояснили, що така ситуація є цілком реальною.

Чому можуть призвати в ЗСУ до 25 років

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, чому мобілізація обмежено придатних є законною навіть до досягнення 25-річчя. "Дійсно, Вас можуть мобілізувати до 25 років, оскільки Ви раніше проходили ВЛК й були визнані обмежено придатним. Це автоматично зробило Вас військовозобов'язаним", — наголосив Айвазян.

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив цю інформацію. "Чоловіки, які мають статус "обмежено придатний у мирний час", автоматично зараховуються до категорії військовозобов'язаних, навіть якщо їм не виповнилося 25 років", — додав Дерій.

Він наголосив, що оскільки статус "призовника" (тих, хто підлягає призову на строкову службу) змінювався на "військовозобов’язаного" (тих, хто перебуває в запасі для мобілізації), такі особи підлягають мобілізації на загальних підставах.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи прийме ЦНАП документи на відстрочку у обмежено придатного громадянина.

Колишні обмежено придатні громадяни мають право на оформлення відстрочки навіть попри відсутність пройденої ВЛК. Юристи пояснили, що робити з військово-лікарською комісією і чи приймуть у ЦНАП документи на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи випустять обмежено придатних, молодших 25 років, з України.

Громадяни, які мали статус "обмежено придатний" і які не досягли 25-річного віку, можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Та якщо вони не мають відстрочки, то їх можуть затримати на блокпостах ТЦК по дорозі до кордону.