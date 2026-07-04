Под угрозой посевная кампания: аграрии требуют обновления правил бронирования

Фермер. Иллюстративное фото: agropolit.com

Любомир Кучер Редактор, юрист

Аграрные предприятия в Украине могут оставить на работе лишь половину своих сотрудников. Представители ТЦК фактически могут увольнять рабочих прямо с тракторов. Такая ситуация приведет к срыву работы аграрных компаний.

Об этом в эфире День.LIVE в четверг, 2 июля, сообщил заместитель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Аграрии требуют новых правил резервирования

Фермеры настаивают на обновлении правил резервирования, чтобы квоту увеличили хотя бы на 20%.

"Мы просим, чтобы эту квоту (процент работников, которые могут получить отсрочку от мобилизации, — Ред.) увеличили хотя бы до 70%. Это особенно важно в период уборки урожая и посевной кампании", — подчеркнул Денис Марчук.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что работники критически важных предприятий могут получить отсрочку от мобилизации. Не являются исключением даже те, кто находится в розыске. Правда, у них отсрочка будет действовать только 40 дней.

Также Новини.LIVE со ссылкой на министра экономики Украины Алексея Соболева писал, какие предприятия могут получить статус критически важных. Средняя зарплата должна составлять не менее 26 тысяч гривен (на прифронтовых территориях — 21 тысяча 600 гривен). Еще одно условие — отсутствие налоговой задолженности.