Подделал инвалидность ради выплаты и отсрочки: приговор суда

Документы в руках и суд. Фото: sud.ua, «Суспильне». Коллаж: «Новости.LIVE»

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В Лубнах Полтавской области судили мужчину, который подделал документы об инвалидности сына и незаконно получил государственную помощь и отсрочку от мобилизации. За содеянное суд назначил определённое наказание.

Об этом сообщает «Новости.LIVE » со ссылкой на«Суспильне».

Детали дела

Согласно материалам дела, весной 2025 года мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом, чтобы оформить поддельное медицинское заключение об инвалидности своего сына и корешок к нему.

Суд, в свою очередь, установил, что у ребенка не было никаких заболеваний, которые могли бы служить основанием для установления инвалидности. Однако, несмотря на это, в поддельных документах был указан ложный диагноз — ревматическое заболевание митрального клапана. Для изготовления этих документов были использованы поддельные печати и реквизиты медицинского учреждения.

Кроме того, 28 мая 2025 года мужчина подал фальсифицированное медицинское заключение в Управление социальной защиты населения Лубенского городского совета. После этого ему назначили государственную социальную помощь как на ребенка с инвалидностью.

Как указано в решении суда, с 28 мая по 31 декабря 2025 года обвиняемый незаконно получил 19 426 гривен государственных выплат, нанеся таким образом материальный ущерб Пенсионному фонду Украины.

Кроме того, в июле 2025 года мужчина обратился в ТЦК для оформления отсрочки от мобилизации и приложил к пакету документов копию поддельного медицинского заключения. Именно на основании этих документов ему была предоставлена отсрочка от призыва.

Решение суда

В ходе рассмотрения дела в суде обвиняемый полностью признал свою вину, согласился со всеми установленными следствием обстоятельствами и дал согласие на рассмотрение дела в упрощенном порядке.

Кроме того, мужчина добровольно возместил государству сумму причиненного ущерба.

По итогам рассмотрения суд признал его виновным в подделке и использовании поддельных документов, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины, а также в мошенничестве, предусмотренном частью 1 статьи 190 УК Украины.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, однако освободил осужденного от фактического отбывания этого наказания, установив испытательный срок на один год.

Как сообщали «Новости.LIVE», в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.