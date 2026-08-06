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Главная Мобилизация "Торговал" непригодностью: на Волыни будут судить сотрудника ТЦК

"Торговал" непригодностью: на Волыни будут судить сотрудника ТЦК

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 03:32
На Волыни сотрудника ТЦК и СП будут судить за получение взятки
Задержание чиновника ТЦК и СП. Фото: ГБР

Начальник одного из городских ТЦК и СП Волынской области организовал схему оформления временной негодности к военной службе. Он обещал помочь военнообязанному с прохождением ВВК, чтобы в дальнейшем тот получил "нужное" заключение о состоянии здоровья и пригодности. Дельца будут судить.

Об этом 3 августа сообщили в ГБР, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, чиновник предложил мужчине призывного возраста фиктивное медицинское заключение ВВК. Военнообязанный согласился и заплатил представителю военкомата семь тысяч долларов. Благодаря этому мужчину призывного возраста сняли с розыска, хотя ранее он нарушил правила воинского учета. Кроме того, мужчину признали непригодным к военной службе.

Нарушителя задержали в июне сотрудники ГБР и СБУ.

Как могут наказать представителя ТЦК

В суд направили обвинительный акт по факту получения взятки чиновником, занимающим ответственную должность (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы, конфискация имущества и запрет на занимание определенных должностей.

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Деньги, обнаруженные во время обысков у представителя военкомата. Фото: ГБР

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что житель Волынской области снабжал мужчин поддельными документами об инвалидности. Благодаря таким подделкам военнообязанные свободно выезжали за границу. В течение года дельц будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на спикера Кировоградской областной прокуратуры Яну Шасс сообщал, что житель Кропивницкого пообещал мужчине призывного возраста исключение из воинского учета. Речь шла об оформлении поддельных медицинских документов за семь тысяч долларов. Во время досудебного расследования подозреваемый будет находиться под стражей, но может выйти на свободу под залог в размере более 266 тысяч гривен.

суд мобилизация ТЦК и СП
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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