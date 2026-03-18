После 2024 года получение отсрочки для отца-одиночки усложнилось

Если гражданин самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, мать которого находится за границей, он может получить отсрочку от мобилизации. Но после 2024 года в таких ситуациях уже недостаточно только заявления со стороны матери. Теперь факт самостоятельного воспитания ребенка нужно доказывать в суде.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Отсрочка для отца-одиночки

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам по разным, в частности, семейным причинам. Так, освобождаются от призыва родители, имеющие трех или более несовершеннолетних детей, или те родители, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка.

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку по подобной причине. Мужчина рассказал, что воспитывает ребенка самостоятельно: "Мать ребенка находится за границей, участия в воспитании и материальном содержании не принимает. Она предоставила письменное заявление, в котором подтверждает, что ребенка воспитываю и содержу я".

Гражданин поинтересовался, достаточно ли этого для оформления отсрочки от призыва. Юристы отметили, что ситуация с получением отсрочки как "отец, который самостоятельно воспитывает ребенка" (ст. 23 Закона о мобилизации), существенно усложнилась после принятия Постановления КМУ №560 в мае 2024 года.

Нужно идти в суд

Теперь ТЦК руководствуются исключительно четким перечнем документов. Юрист Владислав Дерий отметил, комментируя эту ситуацию: "К сожалению, по действующим правилам (Постановление №560), только заявления матери и справки о проживании ребенка с вами недостаточно".

По словам Дерия, для оформления отсрочки по такой причине нужно предоставить в ТЦК прежде всего свидетельство о рождении ребенка. Но, кроме этого, военнообязанный гражданин должен принести в территориальный центр комплектования пакет дополнительных документов.

Это, в частности:

свидетельство о смерти одного из родителей;

или решение суда об объявлении одного из родителей умершим;

или решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;

или решение суда о признании одного из родителей без вести отсутствующим;

или приговор суда, по которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы;

или решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка.

То есть, в таком случае, факт самостоятельного воспитания ребенка отцом нужно установить в суде. Только тогда территориальный центр комплектования сможет признать право гражданина на отсрочку.

Напомним, мы ранее писали о том, что совершеннолетние дети не влияют на отсрочку по уходу за женой.

Отсрочка от мобилизации должна предоставляться гражданам, если они осуществляют уход за близким родственником. Это, в частности, может быть уход за женой, если она в этом нуждается по медицинским показаниям. В такой ситуации, отметили юристы, неважно даже наличие других близких родственников.

Добавим, мы сообщали о том, получит ли отсрочку многодетный отец, если его дети находятся за границей.

Многодетный отец имеет право оформить отсрочку от мобилизации даже тогда, когда все его несовершеннолетние дети находятся за границей как беженцы. Главное - иметь документы, подтверждающие статус многодетности.