Отсрочка от мобилизации - отсрочка для многодетного отца, если дети за границей

Многодетная семья. Фото: "Тернопільська правда"

Многодетный отец имеет право оформить отсрочку от мобилизации даже тогда, когда все его несовершеннолетние дети находятся за границей как беженцы. Главное — иметь документы, подтверждающие статус многодетности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Ирина Мамай.

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Отсрочка для многодетных родителей

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения.

Этот процесс начался 24 февраля 2022 года после введения на всей территории страны военного положения.

Ряд категорий военнообязанных имеет право на оформление отсрочки от мобилизации — в частности, это могут сделать многодетные родители.

Многодетными считаются те родители, которые имеют трех или более несовершеннолетних детей.

Предоставляется ли отсрочка, если дети за пределами Украины

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку как многодетный отец, если все его дети находятся сейчас за пределами Украины как временные беженцы.

Адвокат Ирина Мамай отметила в ответе, что такой вариант оформления отсрочки вполне реален.

"Да, вы можете оформить отсрочку", — пояснила гражданину Мамай.

В подобной ситуации важно наличие документов, подтверждающих факт наличия соответствующего количества несовершеннолетних детей.

Напомним, мы ранее писали о том, когда договор с экс-супругой не нужен многодетному отцу для оформления отсрочки.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право на отсрочку гражданин, который воспитывает и содержит неродных детей.