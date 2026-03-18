Після 2024 року отримання відстрочки для батька-одинака ускладнилося

Громадянин оформлює відстрочку в ТЦК.

Якщо громадянин самостійно виховує неповнолітню дитину, мати якої перебуває за кордоном, він може отримати відстрочку від мобілізації. Але після 2024 року у таких ситуаціях уже недостатньо лише заяви з боку матері. Тепер факт самостійного виховання дитини потрібно доводити у суді.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для батька-одинака

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам з різних, зокрема, сімейних причин. Так, звільняються від призову батьки, які мають трьох чи більше неповнолітніх дітей, або ті батьки, які самостійно виховують неповнолітню дитину.

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку за подібною причиною. Чоловік розповів, що виховує дитину самостійно: "Мати дитини перебуває за кордоном, участі у вихованні та матеріальному утриманні не бере. Вона надала письмову заяву, в якій підтверджує, що дитину виховую та утримую я".

Громадянин поцікавився, чи достатньо цього для оформлення відстрочки від призову. Юристи зазначили, що ситуація з отриманням відстрочки як "батько, який самостійно виховує дитину" (ст. 23 Закону про мобілізацію), суттєво ускладнилася після прийняття Постанови КМУ №560 у травні 2024 року.

Потрібно іти до суду

Тепер ТЦК керуються виключно чітким переліком документів. Юрист Владислав Дерій наголосив, коментуючи цю ситуацію: "На жаль, за чинними правилами (Постанова №560), лише заяви матері та довідки про проживання дитини з вами недостатньо".

За словами Дерія, для оформлення відстрочки за такою причиною потрібно надати в ТЦК перш за все свідоцтво про народження дитини. Але, крім цього, військовозобов’язаний громадянин повинен принести в територіальний центр комплектування пакет додаткових документів.

Це, зокрема:

свідоцтво про смерть одного з батьків;

або рішення суду про оголошення одного із батьків померлим;

або рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав;

або рішення суду про визнання одного із батьків безвісти відсутнім;

або вирок суду, за яким особа відбуває покарання у місцях позбавлення волі;

або рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини.

Тобто, у такому випадку, факт самостійного виховання дитини батьком потрібно встановити у суді. Тільки тоді територіальний центр комплектування зможе визнати право громадянина на відстрочку.

Відстрочка від мобілізації має надаватися громадянам, якщо вони здійснюють догляд за близьким родичем. Це, зокрема, може бути догляд за дружиною, якщо вона цього потребує за медичними показниками. У такій ситуації, наголосили юристи, неважлива навіть наявність інших близьких родичів.

Багатодітний батько має право оформити відстрочку від мобілізації навіть тоді, коли усі його неповнолітні діти перебувають за кордоном як біженці. Головне — мати документи, які підтверджують статус багатодітності.