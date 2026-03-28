После контракта и увольнения из ВСУ выезд за границу не разрешен

Военнослужащий, подписавший контракт с ВСУ после начала полномасштабной войны, имеет право уволиться из армии после окончания контракта. Но для этого он должен вовремя подать соответствующий рапорт. Выезд за границу без наличия отсрочки невозможен.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение после окончания контракта

Во время действия военного положения выезд за границу в Украине является ограниченным. Эти ограничения касаются не только военнообязанных граждан, а и призывников, которые являются старше 23 лет.

Вместе с тем, некоторые категории украинцев могут пересекать государственную границу в этот особый период. После изменений в законодательстве это право получили даже некоторые бывшие военнослужащие.

К юристам обратился гражданин, который проходит военную службу в ВСУ, подписав контракт. Мужчина поинтересовался, может ли он уволиться после завершения службы из армии, а также имеет ли право выезжать после увольнения за границу.

Выезд за границу после увольнения

Юристы объяснили, что право на увольнение такой военнослужащий имеет, но только при одном условии. Если этот контракт был подписан уже после начала полномасштабной войны.

Кроме того, нужно вовремя подать командованию соответствующее заявление. Так, адвокат Елена Пономаренко подчеркнула: "У Вас есть право на увольнение по окончании срока действия контракта. Но автоматического увольнения точно не будет. Необходимо подавать рапорт о нежелании дальнейшего продления срока действия контракта заранее. Часто в самих контрактах есть пункт о сроках подачи такого рапорта. Если пункта в контракте нет, то советую подавать рапорт за 1-2 месяца до даты окончания срока действия контракта".

Выезд за границу в таких условиях тоже имеет свои особенности. Пономаренко отметила: "Увольнение с военной службы не означает автоматическое наличие оснований для выезда за границу". Для выезда нужно иметь соответствующую отсрочку, иначе пересечь государственную границу будет невозможно.

какой документ надо получить после отказа в выезде за границу

Это письменное "Решение об отказе в пересечении государственной границы Украины". Без этого документа гражданин не имеет официального подтверждения отказа, а значит, нечего обжаловать.

нужна ли ВВК для выезда за границу с отсрочкой.

В ситуации с отсрочкой решающее значение имеет не дата прохождения ВВК, а наличие законного основания для выезда и его отражение в реестрах. Если у гражданина оформлена отсрочка в связи с гибелью близкого родственника во время войны, и она надлежащим образом внесена в учетные данные, именно это является основным основанием для пересечения границы.