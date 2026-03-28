Після контракту і звільнення із ЗСУ виїзд за кордон не дозволений

Військовослужбовець, який підписав контракт із ЗСУ після початку повномасштабної війни, має право звільнитися з армії після закінчення контракту. Але для цього він має вчасно подати відповідний рапорт. Виїзд за кордон без наявності відстрочки неможливий.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення після закінчення контракту

Під час дії воєнного стану виїзд за кордон в Україні є обмеженим. Ці обмеження стосуються не тільки військовозобов’язаних громадян, а і призовників, які є старшими 23 років.

Разом з тим, деякі категорії українців можуть перетинати державний кордон у цей особливий період. Після змін у законодавстві це право отримали навіть деякі колишні військовослужбовці.

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу в ЗСУ, підписавши контракт. Чоловік поцікавився, чи може він звільнитися після завершення служби із армії, а також чи має право виїжджати після звільнення за кордон.

Виїзд за кордон після звільнення

Юристи пояснили, що право на звільнення такий військовослужбовець має, але лише за однієї умови. Якщо цей контракт був підписаний уже після початку повномасштабної війни.

Крім того, потрібно вчасно подати командуванню відповідну заяву. Так, адвокатка Олена Пономаренко підкреслила: "У Вас є право на звільнення за закінченням строку дії контракту. Але автоматичного звільнення точно не буде. Необхідно подавати рапорт про небажання подальшого продовження строку дії контракту заздалегідь. Часто в самих контрактах є пункт про терміни подання такого рапорту. Якщо пункту в контракті немає, то раджу подавати рапорт за 1-2 місяці до дати закінчення строку дії контракту".

Виїзд за кордон в таких умовах теж має свої особливості. Пономаренко наголосила: "Звільнення з військової служби не означає автоматичну наявність підстав для виїзду за кордон". Для виїзду потрібно мати відповідну відстрочку, інакше перетнути державний кордон буде неможливо.

Це письмове "Рішення про відмову у перетині державного кордону України". Без цього документа громадянин не має офіційного підтвердження відмови, а отже, не має чого оскаржувати.

У ситуації з відстрочкою вирішальне значення має не дата проходження ВЛК, а наявність законної підстави для виїзду та її відображення в реєстрах. Якщо у громадянина оформлена відстрочка у зв’язку із загибеллю близького родича під час війни, і вона належним чином внесена до облікових даних, саме це є основною підставою для перетину кордону.