Главная Мобилизация Чоловік віз ухилянта за кордон у фурі — постане перед судом

Чоловік віз ухилянта за кордон у фурі — постане перед судом

Ua
Дата публикации 17 января 2026 03:32
Житель Волинської області ховав військовозобов'язаного у вантажці — порушника судитимуть
Вантажівка, у якій переправник віз утікача. Фото: Прокуратура України

У Луцьку 32-річний чоловік намагався вивезти за кордон військовозобов'язаного. Порушника судитимуть.

Про це 5 січня повідомили у Волинській обласній прокуратурі

Деталі справи 

За даними слідства, тогоріч у жовтні водій приватного підприємства, яке займається міжнародними перевезеннями, сховав у кабіні вантажівки 46-річного чоловіка та хотів виїхати з ним через пункт пропуску "Ягодин" до Польщі. Нелегальну подорож перервали прикордонники.

Яке покарання загрожує переправнику 

За незаконне переправлення людини через державний кордон підприємець може потрапити до в'язниці на строк до п'яти років. Обвинувальний акт скерували до суду.

Польша суд пограничники грузовики военнообязанные выезд за границу
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
