Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Хто може стати на військовий облік через "Резерв+" — юрист дала відповідь

Хто може стати на військовий облік через "Резерв+" — юрист дала відповідь

Ua
Дата публикации 31 января 2026 04:30
Мобілізація в Україні - хто може стати на військовий облік без відвідування ТЦК
Застосунок "Резерв+". Ілюстративне фото: УНІАН

Нещодавно Міноборони України запровадило можливість ставати на військовий облік дистанційно, через застосунок "Резерв+". Однак скористатися такою послугою без відвідування ТЦК може лише певна категорія громадян.

Про це у Facebook написала адвокат Дар'я Тарасенко.

Реклама
Читайте также:

Хто з українців може стати на військовий облік дистанційно

Юрист розповіла, що можливість онлайн-постановки на військовий облік насамперед передбачена для юнаків 2009 року народження. Окрім цього, скористатися електронним сервісом можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, але лише за одночасного дотримання двох обов’язкових вимог.

Перша умова — наявність ID-картки або біометричного закордонного паспорта. Якщо таких документів немає, у державних реєстрах відсутні необхідні відомості, що робить технічну обробку заявки неможливою. Друга умова полягає в тому, що чоловік раніше не повинен був перебувати на військовому обліку відповідно до даних реєстру "Оберіг".

"Тобто, якщо згідно військового квитка чоловік був на військовому обліку, а в реєстр така інформація внесена не була, програма буде вважати, що він ніколи не був на обліку і дозволить постановку на облік через додаток", — пояснила Дар’я Тарасенко.

Водночас юрист уточнила, що пройти онлайн-постановку на військовий облік через застосунок не зможуть кілька категорій громадян. Зокрема, це:

  • жінки, навіть за наявності медичної або фармацевтичної освіти;
  • чоловіки, щодо яких у реєстрі містяться дані про зняття з військового обліку;
  • особи, які вже перебувають на обліку в одному ТЦК та СП, але мають потребу стати на облік в іншому територіальному центрі комплектування;
  • також чоловіки без ID-картки або біометричного закордонного паспорта.

Щоб стати на військовий облік онлайн, необхідно встановити застосунок "Резерв+", пройти авторизацію, обрати опцію "Стати на облік", після чого дочекатися обробки запиту та отримати електронний військово-обліковий документ (еВОД).

Нагадаємо, що у "Резерв+" з'явилися сповіщення про повістку і ми розповіли, що це означає.

Також ми писали, як довести ТЦК наявність бронювання, якщо застосунок "Резерв+" не працює.

приложение военный учет мобилизация война в Украине военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации