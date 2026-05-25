Облік для 17-річних: інструкція від ТЦК та СП

Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Житомирський ОТЦК та СП

Юнаки, яким у поточному році виповниться або виповнилося 17 років, мають до 31 липня стати на військовий облік у районних або міських ТЦК та СП. Постановка на облік не означає, що призовника мобілізують. Військкомат у такий спосіб дізнається, який людський ресурс є в наявності, та збирає інформації про освіту, спеціальність, рівень фізичної підготовки та особисті якості громадян.

Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив заступник начальника Кіровоградського обласного ТЦК та СП Дмитро Сухий, передає Новини.LIVE.

На облік у 17 років

Аби стати на військовий облік, юнаки має особисто прибути до ТЦК та СП і подати документи. Які саме документи потрібні — призовнику повідомлять представники військкомату.

Також можна пройти електронну ідентифікацію, щоб уточнити персональні дані, через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста.

Автоматично вносять до реєстру "Оберіг" і ставлять на військовий облік юнаків, які звертаються до міграційної служби, щоб оформити український або закордонний паспорт. Якщо хлопець утратив паспорт чи хоче отримати новий, на облік його поставлять, узявши інформацію з демографічного реєстру.

Юнаки з інвалідністю мають подати на розгляд ВЛК районного або міського ТЦК та СП документи, що підтверджують наявність захворювання. Це стосується і тих, кому ще немає 18 років, і тих, хто не став на облік після 18 років. Якщо хлопець не може особисто прийти до військкомату, подати документи можуть його батьки або інші уповноважені люди.

17-річних українських хлопців, які перебувають за кордоном, теж поставлять на військовий облік призовників. Дані внесуть електронних державних реєстрів, а районні та міські ТЦК та СП отримають інформацію через систему "Трембіта". Повертатися в Україну, щоб особисто відвідати ТЦК та СП, у такому разі не треба.

Постановка на облік не призводить до заборони на виїзд за межі України. Юнаки віком 16 і 17 можуть перетинати кордон, пред'являючи стандартні документи та військово-обліковий документ.

За порушення військового обліку передбачається штраф від 17 тисяч гривень до 25,5 тисячі гривень.

Молодики віком до 25 років, які перебувають на обліку, не підлягають мобілізації. Винятком є лише ті, хто має досвід військової служби. Також призовники віком від 18 років можуть добровільно долучитися до війська, підписавши контракт. Альтернативою службі за контрактом є навчання у вищому військовому закладі освіти.

