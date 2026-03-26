Юноши 2009 года рождения должны до конца июля стать на учет

Юноши 2009 года рождения должны до конца июля стать на учет

Дата публикации 26 марта 2026 04:30
Парни в помещении ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Житомирский ОТЦК и СП/Facebook

Несовершеннолетние украинцы должны стать на воинский учет. Речь идет о юношах 2009 года. Крайний срок постановки таких парней на учет — до 31 июля текущего года.

Об этом 24 марта сообщили в Волынском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Как стать на воинский учет

Чтобы стать на воинский учет, надо лично обратиться в ТЦК и СП по месту жительства. Также можно воспользоваться онлайн-услугой: пройти электронную идентификацию и уточнить свои данные через приложение "Резерв+".

На учет не берут тех, кто отбывает наказание, а также граждан, к которым применили принудительные меры медицинского характера. За несвоевременную постановку на учет не будут наказывать юношей, которые имели на это уважительные причины.

Что может быть основанием для несвоевременной постановки на учет:

  • заболевание;
  • обстоятельства стихийного характера;
  • пребывание на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;
  • другие обстоятельства, из-за которых не удалось пройти идентификацию или лично прийти в ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что военнообязанный, который заведует лабораторией, может претендовать на отсрочку от мобилизации. Речь идет о тех, кто работает в колледже минимум на 0,75 ставки. Кроме того, учебное заведение должно быть основным местом работы.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне.Культура писал, что общественный деятель Сергей Притула высказался о возможной мобилизации своего сына. Волонтер не исключает, что такое может произойти. На данный момент Дмитрию 17 лет. Он интересуется технологиями.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
