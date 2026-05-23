В Украине готовят новые правила для мужчин, которые не обновили данные

Работник ТЦК говорит с гражданами. Фото иллюстративное: Львовский ОТЦК и СП

Минэкономики вместе с Минобороны Украины ищут пути, как привлечь к экономике или ВСУ тех 2 млн украинцев, которые не обновили военно-учетные данные. Сейчас государство работает над процедурами, чтобы побудить людей выйти из "серой зоны".

Об этом в эфире телемарафона заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, передает "Новини.LIVE".

Как в Украине хотят приобщать к экономике и армии тех, кто не обновил данные

"Мы работаем с Министерством обороны для того, чтобы этот ресурс привлечь в экономику и на нужды сил обороны. Потому что во время военного положения, как сегодня, человек должен или работать, или воевать", — подчеркнул Алексей Соболев.

Он пояснил, что для граждан, которые не готовы участвовать в боевых действиях, государство предлагает другой формат помощи стране. Это официальное трудоустройство, поскольку через уплату налогов такие работники фактически присоединятся к финансированию украинской армии. По словам министра, этот механизм планируют организовать так, чтобы одновременно покрывать потребности фронта и поддерживать работу оборонной отрасли.

Кулеба подчеркнул, что сейчас в Украине сохраняется острая потребность в работниках для критически важных сфер. Для таких предприятий предусмотрено полное бронирование персонала от мобилизации. Речь идет, в частности, о:

Читайте также:

оборонно-промышленном комплексе (ОПК);

энергетической инфраструктуре;

предприятиях, работающих в прифронтовых областях.

"Найти работу с бронированием абсолютно возможно в Украине. И люди очень нужны для того, чтобы работать на обороне", — резюмировал министр.

Как сообщало Новини.LIVE, на днях нардеп Роман Костенко заявил, что сейчас мобилизация в Украине имеет хороший уровень, если сравнивать с прошлыми месяцами. В то же время он отметил, что Киев должен создавать новые подразделения, учитывая формирование новых курсов.

Также мы писали, что по словам заместителя руководителя ОП, в Украине не рассматривают снижение мобилизационного возраста.