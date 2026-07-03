Поступление бакалавра в магистратуру: когда и почему такому студенту не предоставят отсрочку

Студенты в аудитории, военнообязанный в ТЦК. Фото: ЗНУ, Звягельский районный ТЦК

Студент, завершивший обучение и получивший диплом бакалавра, может поступить в магистратуру. Отсрочка от мобилизации в таком случае может быть переоформлена на время обучения в магистратуре. Однако существует исключение, при котором студент не будет иметь права на отсрочку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для студентов: два условия

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам. Призывники не имеют права на оформление отсрочки, поскольку не подпадают под мобилизацию.

Отсрочку можно получить либо при наличии проблем со здоровьем, либо по профессиональным или учебным обстоятельствам. Так, право на отсрочку имеют педагоги, медики и студенты.

Впрочем, не каждый студент может получить отсрочку от призыва. Для этого нужно учиться на дневной или дуальной форме обучения и не нарушать принцип последовательности получения образования.

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Особенности обучения в магистратуре медицинского вуза

К юристам обратился гражданин, получивший высшее образование, окончив бакалавриат по специальности "Филология". Сейчас мужчина поступает в магистратуру по специальности "Ветеринарная медицина".

Гражданин поинтересовался, может ли он получить отсрочку. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что даже при отсутствии нарушения правила последовательности получения образовательных уровней отсрочка ему, как будущему студенту медицинского учебного заведения, не будет предоставлена.

Юрист Владислав Дерий подробно объяснил эту особенность именно медицинских вузов: "Дело в том, что при поступлении на медицинские специальности и при наличии диплома бакалавра в справке ЕГЭБО всегда указывается нарушение последовательности получения образования. Поскольку Вы поступили в магистратуру на основании аттестата об общем среднем образовании, а не на основании диплома бакалавра, то у Вас указано "Нет, нарушает".

Напомним, что ранее Новини.LIVE писали о том, что некоторые украинские студенты могут лишиться отсрочки.

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, но студенты в этот период имеют право на отсрочку. Однако сейчас в стране усилили проверки студентов, пользующихся этим правом.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, законно ли при оформлении отсрочки требовать от студента только бумажный военно-учетный документ.

Студент, оформляющий отсрочку от мобилизации, должен предоставить администрации учебного заведения военно-учетный документ. При этом не имеет значения, какой именно, бумажный или электронный, военно-учетный документ предоставляет студент.