Главная Мобилизация Отсрочка студента — законно ли требовать бумажный ВУД

Отсрочка студента — законно ли требовать бумажный ВУД

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 20:00
Отсрочка для студентов - какой военно-учетный документ нужен
Студенты колледжа. Фото: КПФК индустрии, бизнеса и информационных технологий

Студент, оформляющий отсрочку от мобилизации, должен предоставить администрации учебного заведения военно-учетный документ. Причем не имеет значения, какой именно — бумажный или электронный — ВУД предоставляет студент.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Какой документ нужен для отсрочки

Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, если соответствуют двум основным критериям, указанным в законе о воинском учете.

К юристам обратился гражданин, который в процессе оформления отсрочки на обучение столкнулся с неожиданной проблемой.

Мужчина поинтересовался, законно ли требование со стороны администрации учебного заведения предоставить исключительно бумажный военный билет и отказ от принятия электронного ВУД.

"Требования предоставить бумажный ВУД ничем не подкреплены и отчислить Вас не имеют права", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Надо ли нести исключительно бумажный ВУД

Он объяснил, что следует сделать в такой ситуации студент.

"В колледж достаточно занести распечатанный е-ВУД с "Резерв+", ведь согласно пункту 9 постановления КМУ 559 Военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу", — заверил юрист.

Кроме того, отметил Дерий, колледж должен вести Списки персонального воинского учета, где в графе 9 указано, что можно предоставлять электронный военно-учетный документ.

Напомним, мы ранее писали о том, как происходит продление отсрочки для студентов.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли получить отсрочку во время обучения в колледже.

студенты мобилизация военный билет отсрочка военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
