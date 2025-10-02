Отсрочка для студентов - какой военно-учетный документ нужен

Отсрочка студента — законно ли требовать бумажный ВУД
Студент, оформляющий отсрочку от мобилизации, должен предоставить администрации учебного заведения военно-учетный документ. Причем не имеет значения, какой именно — бумажный или электронный — ВУД предоставляет студент.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Какой документ нужен для отсрочки
Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, если соответствуют двум основным критериям, указанным в законе о воинском учете.
К юристам обратился гражданин, который в процессе оформления отсрочки на обучение столкнулся с неожиданной проблемой.
Мужчина поинтересовался, законно ли требование со стороны администрации учебного заведения предоставить исключительно бумажный военный билет и отказ от принятия электронного ВУД.
"Требования предоставить бумажный ВУД ничем не подкреплены и отчислить Вас не имеют права", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Надо ли нести исключительно бумажный ВУД
Он объяснил, что следует сделать в такой ситуации студент.
"В колледж достаточно занести распечатанный е-ВУД с "Резерв+", ведь согласно пункту 9 постановления КМУ 559 Военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу", — заверил юрист.
Кроме того, отметил Дерий, колледж должен вести Списки персонального воинского учета, где в графе 9 указано, что можно предоставлять электронный военно-учетный документ.
Напомним, мы ранее писали о том, как происходит продление отсрочки для студентов.
Добавим, мы сообщали о том, можно ли получить отсрочку во время обучения в колледже.
Читайте Новини.LIVE!