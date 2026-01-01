Видео
Україна
Видео

Потеря близкого родственника на войне — как уволиться из ВСУ

Потеря близкого родственника на войне — как уволиться из ВСУ

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 12:20
Увольнение из ВСУ - как уволиться после гибели близкого родственника
Военнослужащие ВСУ. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Военнослужащий имеет право завершить военную службу, если один из его близких родственников погиб на войне. Юристы объяснили, как военный должен запустить этот процесс.

Об этом говорится в материале адвокатского объединения "Бачинський та партнери".

Читайте также:

Увольнение из ВСУ

Если у военнослужащего, который проходит военную службу в Вооруженных силах Украины, на войне погиб близкий родственник — это лицо имеет право на увольнение из рядов ВСУ.

Для этого военному нужно обратиться к командованию своей воинской части.

Чтобы получить и оформить право на увольнение, военнослужащий должен предоставить соответствующие документы - в частности, свидетельство о смерти, сообщение от воинской части, где служил погибший родственник, или справку от органов власти.

Обращение к командиру и психологу

Далее процесс происходит уже без непосредственного участия самого военнослужащего.

"После подачи документов решение об увольнении принимает командир части и передает его на утверждение в Министерство обороны", — пояснили юристы.

Кроме того, такой военный может обратиться к военному психологу или психотерапевту, чтобы получить помощь в связи с потерей близкого родственника.

Напомним, мы ранее писали о том, каким является первый документ, нужный военнослужащему для увольнения из армии.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право военнослужащий, который собирает документы на увольнение из ВСУ, игнорировать приказы командира.

ВСУ увольнение военнослужащие погибшие воинская часть
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
