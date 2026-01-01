Увольнение из ВСУ - как уволиться после гибели близкого родственника

Военнослужащие ВСУ. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Военнослужащий имеет право завершить военную службу, если один из его близких родственников погиб на войне. Юристы объяснили, как военный должен запустить этот процесс.

Об этом говорится в материале адвокатского объединения "Бачинський та партнери".

Увольнение из ВСУ

Если у военнослужащего, который проходит военную службу в Вооруженных силах Украины, на войне погиб близкий родственник — это лицо имеет право на увольнение из рядов ВСУ.

Для этого военному нужно обратиться к командованию своей воинской части.

Чтобы получить и оформить право на увольнение, военнослужащий должен предоставить соответствующие документы - в частности, свидетельство о смерти, сообщение от воинской части, где служил погибший родственник, или справку от органов власти.

Обращение к командиру и психологу

Далее процесс происходит уже без непосредственного участия самого военнослужащего.

"После подачи документов решение об увольнении принимает командир части и передает его на утверждение в Министерство обороны", — пояснили юристы.

Кроме того, такой военный может обратиться к военному психологу или психотерапевту, чтобы получить помощь в связи с потерей близкого родственника.

