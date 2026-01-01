Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Втрата близького родича на війні — як звільнитися із ЗСУ

Втрата близького родича на війні — як звільнитися із ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 12:20
Звільнення із ЗСУ - як звільнитися після загибелі близького родича
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Військовослужбовець має право завершити військову службу, якщо один із його близьких родичів загинув на війні. Юристи пояснили, як військовий має запустити цей процес.

Про це йдеться у матеріалі адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Реклама
Читайте також:

Звільнення із ЗСУ

Якщо у військовослужбовця,  який проходить військову службу у Збройних силах України, на війні загинув близький родич — ця особа має право на звільнення з лав ЗСУ.

Для цього військовому потрібно звернутися до командування своєї військової частини.

Аби отримати і оформити право на звільнення, військовослужбовець має надати відповідні документи — зокрема, свідоцтво про смерть, повідомлення від військової частини, де служив загиблий родич, чи довідку від органів влади.

Звернення до командира і психолога

Далі процес відбувається уже без безпосередньої участі самого військовослужбовця.

"Після подачі документів рішення про звільнення ухвалює командир частини та передає його на затвердження до Міністерства оборони", — пояснили юристи.

Крім того, такий військовий може звернутися до військового психолога або психотерапевта, щоб отримати допомогу у зв’язку з втратою близького родича.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким є перший документ, потрібний військовослужбовцю для звільнення з армії.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право військовослужбовець, який збирає документи на звільнення із ЗСУ, ігнорувати накази командира.

ЗСУ звільнення військовослужбовці загиблі військова частина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації