Звільнення із ЗСУ - як звільнитися після загибелі близького родича

Військовослужбовець має право завершити військову службу, якщо один із його близьких родичів загинув на війні. Юристи пояснили, як військовий має запустити цей процес.

Про це йдеться у матеріалі адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Звільнення із ЗСУ

Якщо у військовослужбовця, який проходить військову службу у Збройних силах України, на війні загинув близький родич — ця особа має право на звільнення з лав ЗСУ.

Для цього військовому потрібно звернутися до командування своєї військової частини.

Аби отримати і оформити право на звільнення, військовослужбовець має надати відповідні документи — зокрема, свідоцтво про смерть, повідомлення від військової частини, де служив загиблий родич, чи довідку від органів влади.

Звернення до командира і психолога

Далі процес відбувається уже без безпосередньої участі самого військовослужбовця.

"Після подачі документів рішення про звільнення ухвалює командир частини та передає його на затвердження до Міністерства оборони", — пояснили юристи.

Крім того, такий військовий може звернутися до військового психолога або психотерапевта, щоб отримати допомогу у зв’язку з втратою близького родича.

