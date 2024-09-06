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Получение повестки по почте в Украине — сколько времени для явки в ТЦК

6 сентября 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повестка по почте в Украине — сколько времени для явки в ТЦК и что будет за игнорирование
Получение заказного письма по почте. Фото: google.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Во многих регионах Украины работники ТЦК посылают повестки по почте военнообязанным мужчинам и резервистам. Документ поступает на адреса, которые граждане указали как место жительства при обновлении военно-учетных данных или на адреса, которые имеются в реестрах.

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Законен ли такой способ оповещения и сколько времени у военнообязанных для явки в ТЦК, пишет ТСН.

Так, представители ТЦК и СП отмечают, повестки заказным письмом — это законная практика. Ранее массово такой способ оповещения не использовали, тем более что к середине лета текущего года военнообязанные самостоятельно обновляли свои данные.

На сегодня, если военнообязанному повестка пришла по почте, то она будет считаться врученной даже если ее не заберут.

"Получение рекомендованного письма считается надлежащим уведомлением о вызове в ТЦК и СП даже если лицо не получило его", — говорит пресс-офицер ТЦК и СП Ульяна Кравчук.

То есть речь идет о случаях, когда военнообязанный, например, отказался на почтовом отделении забирать это заказное письмо. Тогда работник почты делает соответствующую отметку и указывает эту дату. Тогда эта повестка считается врученной, то есть с момента, когда лицо отказалось.

 

Повестка по почте в Украине — сколько времени для явки в ТЦК и что будет за игнорирование
Повестка по почте. Фото: depositphotos.com

Есть еще вариант — когда почтальон на адрес, указанный военнообязанным, приносит сообщение о рекомендованном письме из ТЦК. Лицо долго не забирает его, тогда документ считается врученным, когда возвращается в ТЦК.

"День явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки", — подчеркнула Кравчук.

Она добавила, что в случае неявки в ТЦК в определенный срок — лицо попадает в розыск и несет административную ответственность.

Ранее мы сообщали, можно ли считать повестку врученной, если ее получили родственники военнообязанного почтой.

Напомним, мы писали, какое наказание грозит за отказ от повестки.

Также мы информировали, что украинцам стоит знать о вручении повесток в сентябре и как будет выглядеть документ.

почта мобилизация повестки наказание ТЦК и СП военнообязанные

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