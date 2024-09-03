Отсрочка для работников образовательных учреждений – кто не имеет права на отсрочку

Оформление документов на отсрочку. Фото: Новости.Pro

Работники высших учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации, но только при условии, что они ученые. Остальные, не научные должности в высших учебных заведениях не дают права на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для педагогов, но не всех

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации отсрочку от призыва получают представители образовательной отрасли.

Речь идет, в частности, о работниках высших учебных заведений. Но это касается не всех сотрудников отечественных вузов.

Какая категория работников вузов может быть мобилизована

Отвечая на вопрос, получают ли отсрочку от мобилизации инженеры 1 категории, работающие в вузе, Юрий Айвазян напомнил главный принцип отсрочки для педагогов.

"Право на отсрочку предоставляется научным и научно-педагогическим работникам заведений высшего образования, имеющим научную степень", — подчеркнул Айвазян.

Инженеры не являются научными работниками, поэтому, несмотря на то, что работают в вузах, не имеют права на отсрочку от мобилизации.