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Эта категория работников вузов не имеет права на отсрочку — о ком идет речь

3 сентября 2024 20:18
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для работников образовательных учреждений – кто не имеет права на отсрочку
Оформление документов на отсрочку. Фото: Новости.Pro
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Работники высших учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации, но только при условии, что они ученые. Остальные, не научные должности в высших учебных заведениях не дают права на отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В условиях военного положения и всеобщей мобилизации отсрочку от призыва получают представители образовательной отрасли.

Речь идет, в частности, о работниках высших учебных заведений. Но это касается не всех сотрудников отечественных вузов.

Какая категория работников вузов может быть мобилизована

Отвечая на вопрос, получают ли отсрочку от мобилизации инженеры 1 категории, работающие в вузе, Юрий Айвазян напомнил главный принцип отсрочки для педагогов.

"Право на отсрочку предоставляется научным и научно-педагогическим работникам заведений высшего образования, имеющим научную степень", — подчеркнул Айвазян.

Инженеры не являются научными работниками, поэтому, несмотря на то, что работают в вузах, не имеют права на отсрочку от мобилизации.

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