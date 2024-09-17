Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В Украине во время действия всеобщей мобилизации и военного положения мужчины, признанные военно-врачебными комиссиями (ВВК) непригодными к военной службе и исключены из военного учета, имеют право на пересечение государственной границы. Однако при определенных обстоятельствах лицу могут запретить выезд из страны.

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Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", объяснив, когда исключенным из военного учета могут отказать в выезде из Украины.

Так, по словам правозащитника, исключенное из военного учета лицо не подлежит мобилизации по абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Такой гражданин имеет право на пересечение границы на основании п. 2-6 Правил пересечения границы.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Однако, если у такого лица нет военно-учетного документа, с пересечением государственной границы могут возникнуть проблемы. Адвокат говорит, что гражданина, скорее всего, не выпустят за пределы Украины со справкой, выданной вместо военного билета.

"Пограничники обязательно будут проверять наличие данных относительно Вашего исключения в Едином реестре, хотя Вы и не должны находиться в последнем, поскольку не являетесь военнообязанным", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Ранее мы сообщали, выпустят ли за границу украинцев снятых с военного учета.

Напомним, мы писали, кто из мужчин сможет уехать из Украины с сентября 2024 года.

Также мы информировали, как подтвердить электронное бронирование при выезде за границу.