Повторная ВВК уже в учебном центре: достаточно рапорта

Военнослужащий во время ВВК. Фото: inseinin.com.ua

Военнослужащий имеет право на прохождение военно-врачебной комиссии. При этом это право не зависит от срока пребывания в армии. Так, даже если гражданина только что мобилизовали и он находится в учебном центре, при необходимости (ухудшение состояния здоровья) военнослужащий может подать рапорт на ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация после ВВК

Для того, чтобы мобилизовать военнообязанного гражданина, необходимо, чтобы он прошел военно-врачебную комиссию. Заключение ВВК должно быть "годен к военной службе", безусловно или с определенными ограничениями, например, служба в частях обеспечения, ТЦК и т. д.

После того, как гражданин пройдет ВВК и получит соответствующее заключение, ему вручат мобилизационное распоряжение. С ним военнообязанный должен прибыть на сборный пункт, откуда его отправят в учебный центр.

К юристам обратился гражданин, который попал в один из учебных центров ВСУ. Он рассказал, что во время процесса базовой общей военной подготовки у него произошло ухудшение состояния здоровья.

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Повторная ВВК вскоре после мобилизации

Военнослужащий поинтересовался, имеет ли он право на повторную ВВК прямо в учебном центре, нужно ли это делать. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что такое право у военного бесспорно есть.

Адвокат Вячеслав Кирда подчеркнул: "Не то что нужно, а я настоятельно рекомендую это делать, обязательно. Подавайте рапорт о направлении на ВВК".

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, как это сделать максимально быстро: "Сейчас через приложение "Армия+" можно подать рапорты на получение направления на ВВК, МСЭК, лечение и др. Рапорты рассматриваются безотлагательно, но не позднее чем через 48 часов со дня получения, если речь идет о здоровье военнослужащего".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, где может пройти ВВК военнослужащий, находящийся на лечении.

Военнослужащий, имеющий проблемы со здоровьем, имеет право пройти военно-врачебную комиссию для уточнения состояния годности к военной службе. Юристы объяснили, где именно будет проходить процесс ВВК, если военнослужащий в это время находится на лечении.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что говорит закон о сроках прохождения ВВК.

Военно-врачебная комиссия в обычном режиме, без дополнительных медицинских обследований, должна длиться не более четырех суток. Если же для установления категории годности необходимо провести дополнительные обследования или анализы, продолжительность ВВК увеличивается в 3,5 раза.