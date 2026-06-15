Повторна ВЛК уже в навчальному центрі: достатньо рапорту

Військовослужбовець під час ВЛК. Фото: inseinin.com.ua

Військовослужбовець має право на проходження військово-лікарської комісії. Причому це право не залежить від часу перебування в армії. Так, навіть якщо громадянина тільки мобілізували і він перебуває у навчальному центрі, за потреби (погіршення стану здоров’я) військовий може подати рапорт на ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація після ВЛК

Для того, аби мобілізувати військовозобов’язаного громадянина, потрібно, аби він пройшов військово-лікарську комісію. Висновок ВЛК має бути "придатний до військової служби", безумовно чи з певними обмеженнями, на кшталт служби в частинах забезпечення, ТЦК тощо.

Після того, як громадянин пройде ВЛК і отримає відповідний висновок, йому вручать мобілізаційне розпорядження. Із ним військовозобов’язаний має прибути на збірний пункт, звідки його відправлять у навчальний центр.

До юристів звернувся громадянин, який потрапив у один із навчальних центрів ЗСУ. Він розповів, що під час процесу базової загальної військової підготовки у нього відбулося погіршення стану здоров’я.

Читайте також:

Повторна ВЛК невдовзі після мобілізації

Військовослужбовець поцікавився, чи має він право на повторну ВЛК прямо у навчальному центрі, чи треба це робити. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що таке право у військового безперечно є.

Адвокат В’ячеслав Кирда наголосив: "Не те, що треба, а я наполегливо рекомендую це робити, обов'язково. Подавайте рапорт про направлення на ВЛК".

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, як це зробити максимально швидко: "Наразі через застосунок "Армія+" можна подати рапорти на отримання направлення на ВЛК, МСЕК, лікування та ін. Рапорти розглядають невідкладно, але не пізніше ніж 48 годин від дня отримання у разі, якщо йдеться про здоров'я військовослужбовця".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, де може пройти ВЛК військовий, який перебуває на лікуванні.

Військовослужбовець, який має проблеми зі здоров’ям, має право пройти військово-лікарську комісію для уточнення стану придатності до військової служби. Юристи пояснили, де саме відбуватиметься процес ВЛК, якщо воїн в цей час перебуває на лікуванні.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що говорить закон про строки проходження ВЛК.

Військово-лікарська комісія у звичайному режимі, без додаткових медичних обстежень, має тривати не довше чотирьох діб. Якщо ж для встановлення категорії придатності потрібно провести додаткові обстеження чи аналізи, тривалість ВЛК збільшується у 3,5 рази.