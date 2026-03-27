Повторное зачисление в вуз не дает права на отсрочку

Студент имеет право на отсрочку от призыва на все время обучения. Но после отчисления отсрочка исчезает. И даже повторное поступление не возвращает студенту право получить отсрочку от мобилизации.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для студентов

Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка эта предоставляется на весь период обучения, до окончания, отчисления или академического отпуска.

Для получения отсрочки нужно иметь справку ЕГЭБО, которая подтверждает соблюдение принципа последовательности получения высшего образования. Кроме того, студент должен учиться на дневной или дуальной форме.

К юристам обратился студент, который был отчислен из университета, но теперь планирует поступить на обучение снова. Мужчина поинтересовался, получит ли он отсрочку, учитывая принцип последовательности получения образования. В частности, говорится в этом условии о том, что нужно "получить" или "получать" образование высшего уровня.

Почему повторное зачисление отменяет условие ЕГЭБО

Юристы объяснили, что в такой ситуации отсрочка студенту не будет предоставлена. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Сейчас действует принцип "получить", однако, Вы не сможете получить отсрочку без суда".

Айвазян отметил, почему ситуация с отчислением отменяет право на отсрочку. Юрист рассказал: "МОН разработало алгоритм формирования справки из ЕГЭБО, в котором приравняло отчисления к уже полученному уровню образования".

Адвокат отметил: "Повторное зачисление означает, что лицо снова будет формировать такие знания, умения, навыки и общие компетентности". В терминах определения последовательности получения образования, резюмировал Юрий Айвазян, это свидетельствует о получении образования в непоследовательном порядке.

Украинские студенты могут потерять право на отсрочку от мобилизации из-за пребывания в оперативном резерве первой очереди. В такой ситуации ТЦК имеет законное право отказать в отсрочке.

В условиях всеобщей мобилизации студенты в возрасте от 25 лет имеют право на отсрочку. Правда, такую привилегию предоставляют не всем.