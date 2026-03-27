Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Повторное зачисление в вуз не дает права на отсрочку

Повторное зачисление в вуз не дает права на отсрочку

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 12:20
Украинские студенты. Фото: ИФНМУ

Студент имеет право на отсрочку от призыва на все время обучения. Но после отчисления отсрочка исчезает. И даже повторное поступление не возвращает студенту право получить отсрочку от мобилизации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для студентов

Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка эта предоставляется на весь период обучения, до окончания, отчисления или академического отпуска.

Для получения отсрочки нужно иметь справку ЕГЭБО, которая подтверждает соблюдение принципа последовательности получения высшего образования. Кроме того, студент должен учиться на дневной или дуальной форме.

К юристам обратился студент, который был отчислен из университета, но теперь планирует поступить на обучение снова. Мужчина поинтересовался, получит ли он отсрочку, учитывая принцип последовательности получения образования. В частности, говорится в этом условии о том, что нужно "получить" или "получать" образование высшего уровня.

Читайте также:

Почему повторное зачисление отменяет условие ЕГЭБО

Юристы объяснили, что в такой ситуации отсрочка студенту не будет предоставлена. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Сейчас действует принцип "получить", однако, Вы не сможете получить отсрочку без суда".

Айвазян отметил, почему ситуация с отчислением отменяет право на отсрочку. Юрист рассказал: "МОН разработало алгоритм формирования справки из ЕГЭБО, в котором приравняло отчисления к уже полученному уровню образования".

Адвокат отметил: "Повторное зачисление означает, что лицо снова будет формировать такие знания, умения, навыки и общие компетентности". В терминах определения последовательности получения образования, резюмировал Юрий Айвазян, это свидетельствует о получении образования в непоследовательном порядке.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кому из студентов ТЦК может отказать в отсрочке на обучение.

Украинские студенты могут потерять право на отсрочку от мобилизации из-за пребывания в оперативном резерве первой очереди. В такой ситуации ТЦК имеет законное право отказать в отсрочке.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что некоторых студентов в Украине могут мобилизовать.

В условиях всеобщей мобилизации студенты в возрасте от 25 лет имеют право на отсрочку. Правда, такую привилегию предоставляют не всем.

студенты отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации