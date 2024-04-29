Последовательное получение образования — юрист объяснил, какую роль играет год получения диплома

Украинские студенты на паре. Иллюстративное фото: Flickr

Новый закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая. В частности, в документе предусмотрены правки относительно отсрочки от призыва, согласно которым она становится возможной только при последовательном получении высшего образования.

На юридическом портале Юристы.ua граждане интересуются, играет ли роль год выпуска из университета.

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Отсрочка от мобилизации

В частности, на платформе мужчина интересуется у юристов, имеет ли он право на отсрочку от мобилизации, если получил степень бакалавра (специалиста) еще в 2016 году и сейчас хочет поступить на магистратуру.

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Однако, по словам юриста Вячеслава Кирды, в таком случае следует поступать на аспирантуру — новая степень магистра не имеет смысла.

Ведь, согласно новой редакции закона, право на отсрочку будут иметь соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является выше полученного уровня образования в последовательности. Эта норма регулируется статьей 10 Закона "Об образовании".

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"Имеющие диплом "специалиста", при получении магистратуры не будут иметь права на отсрочку. Согласно подпункту 2 пункта 2 раздела XV Закона Украины "О высшем образовании", высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста (полное высшее образование) после вступления в силу этим Законом приравнивается к высшему образованию степени магистра", — пояснил Кирда.

В то же время он добавил, что возраст соискателя образования не играет никакой роли.

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