Повторне зарахування у виш не дає права на відстрочку

Студент має право на відстрочку від призову на увесь час навчання. Але після відрахування відстрочка зникає. І навіть повторний вступ не повертає студенту право отримати відстрочку від мобілізації.

Відстрочка для студентів

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка ця надається на увесь період навчання, до закінчення, відрахування чи академічної відпустки.

Для отримання відстрочки потрібно мати довідку ЄДЕБО, яка підтверджує дотримання принципу послідовності здобуття вищої освіти. Крім того, студент має навчатися на денній чи дуальній формі.

До юристів звернувся студент, який бува відрахований з університету, але тепер планує вступити на навчання знову. Чоловік поцікавився, чи отримає він відстрочку, зважаючи на принцип послідовності здобуття освіти. Зокрема, йдеться в цій умові про те, що потрібно "здобути" чи "здобувати" освіту вищого рівня.

Чому повторне зарахування скасовує умову ЄДЕБО

Юристи пояснили, що у такій ситуації відстрочка студенту не буде надана. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Зараз діє принцип "здобути", проте, Ви не зможете отримати відстрочку без суду".

Айвазян зазначив, чому ситуація із відрахуванням скасовує право на відстрочку. Юрист розповів: "МОН розробило алгоритм формування довідки з ЄДЕБО, в якому прирівняло відрахування до вже здобутого рівня освіти".

Адвокат наголосив: "Повторне зарахування означає, що особа знову формуватиме такі знання, уміння, навички та загальні компетентності". У термінах визначення послідовності здобуття освіти, резюмував Юрій Айвазян, це свідчить про здобуття освіти в непослідовному порядку.

Українські студенти можуть втратити право на відстрочку від мобілізації через перебування у оперативному резерві першої черги. У такій ситуації ТЦК має законне право відмовити у відстрочці.

В умовах загальної мобілізації студенти віком від 25 років мають право на відстрочку. Щоправда, такий привілей надають не всім.