Військовий квиток, засідання Кабміну. Фото: Міноборони, Сергій Корецький/Telegram. Колаж: Новини.LIVE

Новий Кабінет міністрів поки не змінюватиме механізм бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія". За попередньою інформацією, уряд вирішив відкласти це питання, щоб додатково оцінити можливі ризики та наслідки. Зміни, про які раніше повідомляли медіа, наразі не планують запроваджувати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "РБК-Україна".

Бронювання через "Дію" поки не зупинятимуть

За інформацією видання, уряд не планує найближчим часом припиняти роботу сервісу бронювання від мобілізації через "Дію". Співрозмовник "РБК-Україна" зазначив, що наразі ухвалено рішення відтермінувати будь-які зміни.

"Бронювання в "Дії" точно ніхто не зупиняє. Принаймні зараз дали команду це питання відтермінувати", — повідомило джерело.

За словами співрозмовника, під час підготовки попереднього рішення не були повною мірою враховані всі можливі наслідки, тому новому складу уряду потрібен додатковий час для опрацювання цього питання.

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Крім того, джерело стверджує, що попередні напрацювання готував ще минулий Кабмін, тоді як нинішнє Міністерство економіки, яке відповідає за ініціювання таких рішень, не зацікавлене розпочинати роботу із суспільно резонансних змін.

У зв'язку з цим, як зазначає співрозмовник видання, інформація про можливе припинення бронювання через "Дію", яка раніше з'являлася у медіа, наразі втратила актуальність.

Як писали Новини.LIVE, у Центрі протидії дезінформації спростували фейк про нібито початок мобілізації жінок в Україні після закупівлі анатомічних бронежилетів для військовослужбовиць. Там пояснили, що нове спорядження призначене для жінок, які вже проходять службу, і має забезпечити їхню безпеку та комфорт. У ЦПД наголосили, що служба жінок у Силах оборони, як і раніше, залишається добровільною, а подібні повідомлення є елементом російської дезінформації.

Також Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Марину Суткович повідомляли, що відсутність позначки про розшук у застосунку "Резерв+" не означає, що військовозобов'язаного не можуть мобілізувати. За її словами, вирішальне значення мають вимоги законодавства, а не статус у застосунку: призову підлягають придатні до служби чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають відстрочки або бронювання. Юристка також порадила військовозобов'язаним не покладатися лише на інформацію в "Резерв+", а своєчасно оформлювати документи, якщо є законні підстави для відстрочки чи бронювання.