Право военнослужащего на психиатрическое обследование: необходимо подать рапорт

Военнослужащие ВСУ на войне и в больнице. Фото: "Суспільне", Facebook Генштаба ВСУ

Военные, как и гражданские жители Украины, имеют полное право на медицинское обследование и лечение. Это касается, в частности, обследования военнослужащих ВСУ в психиатрических больницах. При этом факт предыдущего самовольного оставления воинской части ни в коей мере не должен влиять на это.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Медицинская помощь военным

Военнослужащие Вооруженных сил Украины сохраняют за собой основные гражданские права на протяжении службы в армии. Это, в частности, касается и права на медицинскую помощь.

Военные могут проходить лечение в течение службы в ВСУ. При этом лечиться военные могут не только в профильных медицинских учреждениях Минобороны.

Военнослужащий при необходимости может лечь на лечение в обычную гражданскую больницу. Объявлять такого военного в розыск якобы как СОЧ незаконно.

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К юристам обратился военнослужащий. Он поинтересовался нюансами лечения во время прохождения военной службы.

Его, в частности, заинтересовало право на психиатрическое обследование. Военный подчеркнул, что ранее он находился в СОЧ, и уточнил, не повлияет ли это на возможность обследования.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил: "Да, у вас есть право обратиться к психиатру и, при наличии медицинских показаний, быть направленным на лечение. Предыдущий факт пребывания в СОЧ или то, что вы сейчас служите после возвращения, не лишает вас права на медицинскую помощь".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие права имеет военнослужащий на лечение во время службы в армии.

Военнослужащий имеет право на лечение или прохождение военно-врачебной комиссии в случае проблем со здоровьем. В такой ситуации он может отказаться от выполнения боевых задач.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, может ли военнослужащий сменить медицинское учреждение во время лечения.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, попавший в гражданскую больницу, может при необходимости сменить отделение или даже медицинское учреждение, если в этом есть необходимость в соответствии с состоянием здоровья. Но при этом он должен сделать один важный шаг.