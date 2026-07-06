Право військового на психіатричне обстеження: треба подати рапорт

Військовослужбовці ЗСУ на війні і в лікарні. Фото: "Суспільне", Facebook Генштабу ЗСУ

Військові, як і цивільні громадяни України, мають повне право на медичне обстеження і лікування. Це стосується, зокрема, і обстеження військовослужбовців ЗСУ у психіатричних лікарнях. При цьому факт попереднього самовільного залишення військової частини жодним чином не повинен впливати.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Медична допомога військовим

Військовослужбовці Збройних сил України зберігають за собою основні громадянські права протягом служби в армії. Це, зокрема, стосується і права на медичну допомогу.

Військові можуть проходити лікування протягом служби в ЗСУ. При цьому лікуватися військові можуть не тільки у профільних медичних закладах Міноборони.

Військовослужбовець за потреби може лягти на лікування у звичайну цивільну лікарню. Оголошувати такого військового у розшук за нібито як СЗЧ незаконно.

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Обстеження у психіатра законне, факт СЗЧ не впливає

До юристів звернувся військовослужбовець. Він поцікавився нюансами лікування під час проходження військової служби.

Його, зокрема, зацікавило право на психіатричне обстеження. Військовий наголосив, що він раніше перебував у СЗЧ, і уточнив, чи не вплине це на можливість обстеження.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив: "Так, Ви маєте право звернутися до психіатра і, за наявності медичних показань, бути направленим на лікування. Попередній факт СЗЧ або те, що Ви зараз служите після повернення, не позбавляє Вас права на медичну допомогу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які права має військовий для лікування під час служби в армії.

Військовослужбовець має право на лікування чи проходження військово-лікарської комісії у випадку проблем зі здоров’ям. У такій ситуації він може відмовитися від виконання бойових завдань.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи може військовий змінити під час лікування медичний заклад.

Військовослужбовець Збройних сил України, який потрапив до цивільної лікарні, може за потреби змінити відділення чи навіть медичний заклад, якщо в цьому є потреби згідно зі станом здоров’я. Але при цьому він повинен зробити один важливий крок.