Главная Мобилизация Пребывание в запасе — до какого возраста действует призыв

Пребывание в запасе — до какого возраста действует призыв

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 20:00
Продолжительность мобилизационного возраста - когда военнообязанный выходит в запас
Мобилизованные украинцы. Фото: "Експерт"

Предельный возраст пребывания военнообязанных граждан и резервистов в запасе в Украине определен как 60 лет. До этого возраста граждан, состоящих на воинском учете, могут мобилизовать.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Предельный возраст пребывания в запасе

К юристам обратился гражданин, который является младшим офицером запаса.

Мужчина, которому в 2025 году исполнилось 50 лет, поинтересовался, имел ли он право быть исключенным с воинского учета после 45-летнего возраста.

"В соответствии со статьей 28 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" предельный возраст пребывания в запасе — 60 лет", — отметил в комментарии юрист Владислав Дерий.

Можно ли мобилизовать 50-летнего офицера запаса

Относительно военного статуса такого гражданина, то, как отметил юрист, "в настоящее время Вы являетесь военнообязанным".

Учитывая то, что мобилизация длится до 60 лет, младшего офицера запаса могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины.

"Чтобы Вас не мобилизовали, Вы должны иметь право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации по основаниям, определенным в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, куда могут призвать мужчин в возрасте 50-60 лет.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли не возвращаться в армию, если во время СОЧ приобрел право на отсрочку.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
