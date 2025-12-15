Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Перебування в запасі — до якого віку діє призов

Перебування в запасі — до якого віку діє призов

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 20:00
Тривалість мобілізаційного віку - коли військовозобов'язаний виходить в запас
Мобілізовані українці. Фото: "Експерт"

Граничний вік перебування військовозобов’язаних громадян та резервістів у запасі в Україні визначений як 60 років. До цього віку громадян, які перебувають на військовому обліку, можуть мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Граничний вік перебування в запасі

До юристів звернувся громадянин, який є молодшим офіцером запасу.

Чоловік, якому в 2025 році виповнилося 50 років, поцікавився, чи мав він право бути виключеним з військового обліку після 45-річного віку.

"Відповідно до статті 28 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу" граничний вік перебування в запасі — 60 років", — наголосив у коментарі юрист Владислав Дерій.

Чи можна мобілізувати 50-річного офіцера запасу

Щодо військового статусу такого громадянина, то, як зазначив юрист, "на даний час Ви є військовозобов'язаним".

Зважаючи на те, що мобілізація триває до 60 років, молодшого офіцера запасу можуть призвати до лав Збройних сил України.

"Щоб Вас не мобілізували, Ви повинні мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, куди можуть призвати чоловіків у віці 50-60 років.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна не повертатись в армію, якщо під час СЗЧ набув права на відстрочку.

військовий призов мобілізація відстрочка військовозобов'язані офіцери запасу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації