Тривалість мобілізаційного віку - коли військовозобов'язаний виходить в запас

Граничний вік перебування військовозобов’язаних громадян та резервістів у запасі в Україні визначений як 60 років. До цього віку громадян, які перебувають на військовому обліку, можуть мобілізувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Граничний вік перебування в запасі

До юристів звернувся громадянин, який є молодшим офіцером запасу.

Чоловік, якому в 2025 році виповнилося 50 років, поцікавився, чи мав він право бути виключеним з військового обліку після 45-річного віку.

"Відповідно до статті 28 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу" граничний вік перебування в запасі — 60 років", — наголосив у коментарі юрист Владислав Дерій.

Чи можна мобілізувати 50-річного офіцера запасу

Щодо військового статусу такого громадянина, то, як зазначив юрист, "на даний час Ви є військовозобов'язаним".

Зважаючи на те, що мобілізація триває до 60 років, молодшого офіцера запасу можуть призвати до лав Збройних сил України.

"Щоб Вас не мобілізували, Ви повинні мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — підкреслив Дерій.

