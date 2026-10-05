Военные могут получить новые скидки на АЗС WOG

АЗС WOG. Фото иллюстративное: wog.ua

В национальной программе "Плюсы" в приложении "Армия+" появились партнерские предложения "БОЛЬШЕ++". Военнослужащие смогут получить дополнительную выгоду, сочетая льготные предложения от банков и бизнеса. К проекту уже присоединились ПриватБанк и WOG.

Об этом со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

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Предложения от ПриватБанка и WOG

При оплате топлива картой ПриватБанка военнослужащий, пользующийся "Плюсами", может получить скидку на АЗС WOG: девять грн/л на бензин и дизель MUSTANG, восемь грн/л на бензин и дизель Евро5, четыре грн/л на газ. Дополнительная скидка ежемесячно действует на сто литров топлива. Ею могут воспользоваться не только защитники Украины, но и их родственники.

Другие скидки от WOG

Если боец уже использовал весь лимит (на сто литров топлива, — Ред.), для него будет действовать стандартная безлимитная скидка WOG в "Плюсах": до семи грн/л на бензин, до шести грн/л на дизель, до трех грн/л на газ. Также доступны скидки на напитки, завтраки, позиции WOG CAFE и товары WOG MARKET.

Как воспользоваться скидкой:

открыть в "Армия+" раздел "Плюсы" и выбрать WOG;

проверить, соответствует ли карта ПриватБанка условиям предложения;

сгенерировать QR-код и предъявить его на кассе при оплате.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Черновицкий ТЦК и СП сообщал, что действующие военнослужащие могут подписать новые мотивационные контракты. Речь идет о соглашениях, согласно которым срок службы составит от десяти месяцев до двух лет. Для оформления необходимо подать рапорт или пройти соответствующую процедуру в приложении "Армия+".

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что военнослужащие, получившие травмы или тяжело заболевшие при защите Украины, имеют право на ряд социальных выплат. Оформить статус человека с инвалидностью вследствие войны можно на портале "Дія". Кроме того, такую услугу предоставляют ЦПАУ и профильные ведомства.