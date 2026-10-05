Військові можуть отримати нові знижки на АЗК WOG

АЗС WOG. Фото ілюстративне: wog.ua

У національній програмі "Плюси" в застосунку "Армія+" з'явилися партнерські пропозиції "БІЛЬШЕ++". Військовослужбовці зможуть отримати додаткову вигоду, поєднуючи пільгові пропозиції від банків і бізнесу. До проєкту вже долучилися ПриватБанк і WOG.

Про це з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП передає Новини.LIVE.

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Пропозиції від ПриватБанку та WOG

У разі оплати пального карткою ПриватБанку військовий, який користується "Плюсами", може отримати знижку на АЗК WOG: дев'ять грн/л на бензин і дизель MUSTANG, вісім грн/л на бензин і дизель Євро5, чотири грн/л на газ. Додаткова знижка щомісяця діє на сто літрів пального. Нею можуть скористатися не лише захисники України, а й їхні родичі.

Інші знижки від WOG

Якщо боєць уже використав увесь ліміт (на сто літрів пального, — Ред.), для нього діятиме стандартна безлімітна знижка WOG у "Плюсах": до семи грн/л на бензин, до шести грн/л на дизель, до трьох грн/л на газ. Також доступні знижки на напої, сніданки, позиції WOG CAFE і товари WOG MARKET.

Як скористатися знижкою:

відкрити в "Армія+" розділ "Плюси" та обрати WOG;

перевірити, чи відповідає картка ПриватБанку умовам пропозицїі;

згенерувати QR-код і показати його на касі під час оплати.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Чернівецький ТЦК та СП писав, що чинні військові можуть підписати нові мотиваційні контракти. Йдеться про угоди, згідно з якими строк служби становитиме від десяти місяців до двох років. Для оформлення треба подати рапорт або пройти відповідну процедуру в застосунку "Армія+".

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Також Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП писав, що військові, які під захисту України зазнали травм або тяжко захворіли, мають право на низку соціальних виплат. Оформити статус людини з інвалідністю внаслідок війни можна на порталі "Дія". Крім того, таку послугу надають ЦНАПи та профільні відомства.