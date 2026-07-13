Пригодность к службе в тыловых частях: почему такие люди попадают в морскую пехоту

Украинские морпехи на фронте. Фото: 36-я ОБрМП. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Военнообязанные граждане, годные к службе в частях обеспечения, военных вузах или ТЦК, не должны попадать в боевые бригады. Однако в некоторых случаях такие граждане после мобилизации попадают даже в морскую пехоту. Юристы объяснили, как это формально может происходить.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Заключения ВВК

Годность гражданина к военной службе определяют военно-врачебные комиссии. По результатам ВВК лицо может быть признано годным или негодным к службе в ВСУ.

Кроме того, среди тех военнообязанных, которые были признаны годными, существуют различные градации. Так, те граждане, у которых нет никаких проблем со здоровьем, признаются безусловно годными к службе, в том числе и в боевых бригадах.

Также гражданин может быть признан годным к службе в тыловых частях. После мобилизации эти лица могут быть зачислены в подразделения обеспечения, территориальные центры комплектования или военные вузы.

Частичная годность и морская пехота

К юристам обратился гражданин, который на ВВК получил статус «пригодный к службе в частях обеспечения, ТЦК, военных вузах, учебных центрах и т. п.». Однако, как отметил мужчина, его зачислили в подразделение морской пехоты.

Военнослужащий пояснил, что в настоящее время он является сапером отделения механизированных мостов инженерно-дорожного взвода инженерно-технической роты группы инженерного обеспечения. Гражданин поинтересовался, имело ли командование право на такое кадровое решение.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил: "Командование может утверждать, что инженерно-дорожный взвод относится к подразделениям оперативного обеспечения, а потому должность сапера формально соответствует разрешенному перечню. Однако остается прямое указание о непригодности к службе в морской пехоте. Если инженерно-техническая рота и группа инженерного обеспечения входят в состав той же самой воинской части морской пехоты, то, на мой взгляд, простое назначение на другую должность внутри этой части не устраняет несоответствие заключению ВВК. Кроме того, фактическое пребывание в течение месяца «в лесах», полевые выходы, работа сапером и возможное привлечение к выполнению боевых задач могут подтверждать, что речь идет не о тыловой должности с условиями службы, предусмотренными заключением ВВК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что военнослужащий, годный к службе в тыловых частях, может попасть на фронт добровольно.

На военно-врачебной комиссии военнообязанный гражданин может быть признан годным к службе как в боевых подразделениях, так и в тыловых воинских частях. По собственному желанию такой военнослужащий может попытаться перевестись из тыла на фронт. Но для этого требуется согласие командира части.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, отправляют ли мужчин в возрасте 50+ на фронт.

Военнообязанные граждане старше 50 лет формально подпадают под мобилизацию. Но на практике в 2026 году их вряд ли будут отправлять в боевые подразделения. Это, скорее всего, будут подразделения обеспечения.