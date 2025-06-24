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Главная Мобилизация Части обеспечения — какие мобилизованные попадут туда

Части обеспечения — какие мобилизованные попадут туда

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 20:00
Готов к службе в частях обеспечения - что означает этот статус
Инженерные войска в ВСУ. Фото: "Суспільне Суми"
Ключові моменти Что такое части обеспечения ВСУ Могут ли части обеспечения оказаться на фронте

Военнообязанные граждане, которые ранее были ограниченно годными и не могут по состоянию здоровья воевать на фронте, обычно попадают в части обеспечения. Эти части обеспечивают функционирование войска, но не ведут непосредственные боевые действия.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что такое "части обеспечения", мобилизовать в которые могут граждан, не пригодных к военной службе.

"Части обеспечения в военном деле — это подразделения, отвечающие за материально-техническое снабжение, ремонт, медицинское обслуживание, транспортное обеспечение, инженерное обеспечение и другие виды обеспечения, необходимые для боевых частей и поддержки их деятельности", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Могут ли части обеспечения оказаться на фронте

Юрист отметил, что эти подразделения не являются боевыми, хотя и выполняют не менее важные функции для общего успеха Сил обороны Украины.

"Другими словами, они обеспечивают функционирование войска, а не ведут непосредственно боевые действия", — подчеркнул Айвазян.

Обычно в части обеспечения попадают бывшие ограниченно годные военнообязанные граждане, которые после изменения степеней годности получили заключение ВВК о "пригодности к военной службе в частях обеспечения, ТЦК, военных вузах" и др.

Напомним, мы ранее писали о том, где служат бывшие ограниченно годные, мобилизованные в ряды ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть степени годности к службе и что они означают.

ВСУ мобилизация ограниченно пригодные военнослужащие обеспечение
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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