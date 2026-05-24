Закон МОН отменили: отсрочка после восстановления в вузе остается

Студенты отечественных учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка действует в течение всего времени обучения. После изменений и отмены одного из приказов Минобразования отсрочка восстанавливается и после возобновления на учебе.

Отсрочка для студентов

Студенты украинских учебных заведений имеют право на отсрочку. Это касается как высших учебных заведений, так и учреждений предвысшего и профессионального образования.

Отсрочка распространяется на весь период обучения. На время летних каникул отсрочка для студентов не прерывается. Единственным исключением является окончание бакалавриата и поступление в магистратуру.

К юристам обратился гражданин, который учился в одном из украинских учебных заведений, но не закончил процесс обучения. Сейчас он планирует возобновиться на учебе.

Приказ отменили, отсрочку восстановили

Гражданин поинтересовался, возобновится ли у него отсрочка от мобилизации. Юристы объяснили, что ситуация во время полномасштабной войны изменилась.

Ранее, подчеркнул адвокат Юрий Айвазян, в такой ситуации отсрочка не восстанавливалась. Но теперь ситуация более благосклонна к студентам такой категории.

Айвазян пояснил: "В Украине отменен приказ Минобразования № 910, который ранее ограничивал восстановление мужчин призывного возраста. Теперь вы можете свободно восстановиться или перевестись на дневную или дуальную форму обучения".

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации на все время обучения. Это касается, в частности, и тех студентов, которые получили дипломы бакалавров и поступают в магистратуру. Отсрочку им предоставят, но для этого требуется соблюдение нескольких важных условий.

Студент имеет право на отсрочку от призыва на все время обучения. Но после отчисления отсрочка исчезает. И даже повторное поступление не возвращает студенту право получить отсрочку от мобилизации.