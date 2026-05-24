Закон МОН скасували: відстрочка після поновлення у виші залишається

Студенти вітчизняних навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка діє протягом усього часу навчання. Після змін і скасування одного із наказів Міносвіти відстрочка відновлюється і після поновлення на навчанні.

Відстрочка для студентів

Студенти українських навчальних закладів мають право на відстрочку. Це стосується як вищих навчальних закладів, так і закладів передвищої та професійної освіти.

Відстрочка розповсюджується на увесь період навчання. На час літніх канікул відстрочка для студентів не переривається. Єдиним винятком є закінчення бакалаврату і вступ до магістратури.

До юристів звернувся громадянин, який навчався у одному із українських навчальних закладів, але не закінчив процес навчання. Зараз він планує поновитися на навчанні.

Наказ скасували, відстрочку відновили

Громадянин поцікавився, чи відновиться у нього відстрочка від мобілізації. Юристи пояснили, що ситуація під час повномасштабної війни змінилася.

Раніше, підкреслив адвокат Юрій Айвазян, у такій ситуації відстрочка не відновлювалася. Але тепер ситуація є більш прихильною до студентів такої категорії.

Айвазян пояснив: "В Україні скасовано наказ Міносвіти № 910, який раніше обмежував відновлення чоловіків призовного віку. Тепер ви можете вільно поновитися або перевестися на денну чи дуальну форму навчання".

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації на увесь час навчання. Це стосується, зокрема, і тих студентів, які отримали дипломи бакалаврів і вступають до магістратури. Відстрочку їм нададуть, але для цього потрібне дотримання кількох важливих умов.

Студент має право на відстрочку від призову на увесь час навчання. Але після відрахування відстрочка зникає. І навіть повторний вступ не повертає студенту право отримати відстрочку від мобілізації.