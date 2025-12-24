Видео
Приложение "Армия+" обновилось до версии 3.0 — что добавили

Дата публикации 24 декабря 2025 04:30
В приложении Армия+ теперь есть удостоверение защитника и лента новостей
Приложение "Армия+". Фото: Минобороны Украины

Приложение для военных "Армия+" получило масштабное обновление. Версия 3.0.0 уже доступна для загрузки. Главное нововведение — расширенный функционал Армия ID, который превращается в полноценное цифровое удостоверение защитника.

О деталях апдейта сообщает Минобороны Украины.

Что такое цифровое удостоверение

Приложение "Армия+" обновилось до версии 3.0 — что добавили - фото 1
Удостоверение бойца ВСУ в "Армия+". Фото: Минобороны

В обновлении появился документ с базовыми данными для подтверждения службы в армии. Он содержит фотографию бойца, его ФИО, РНОКПП (идентификационный код) и дату рождения.

Это удобное решение на каждый день.

Электронное удостоверение можно использовать для подтверждения статуса военнослужащего во время проверок полицией, ВСП (Военной службой правопорядка) или работниками ТЦК. Это особенно актуально на блокпостах или в общественных местах.

Как работает QR-код

Проверка документа происходит через QR-код. Механизм простой, но имеет нюансы безопасности:

  • интернет: для генерации кода требуется стабильное подключение к сети;
  • время действия: QR-код "живет" всего 3 минуты. Данные не сохраняются постоянно. Если время истекло — надо генерировать новый код.

Бумажный билет остается

Важное уточнение от Минобороны: Армия ID не заменяет бумажных военно-учетных документов полностью.

Синяя книжечка военного билета все еще должна быть у бойца. Однако цифровой аналог значительно упрощает жизнь в бытовых ситуациях, когда бумажного документа нет под рукой или его не хочется лишний раз доставать.

Что еще нового

Кроме ID, в версии 3.0.0 добавили два полезных раздела:
1 Пульс: лента с новостями, разъяснениями и полезной информацией для военных. Например, там уже есть статьи о надбавках за боевые ("месяц за три") и новые правила отпусков.
2. оповещения: отдельный раздел для важных сообщений от командования или системы.

Чтобы воспользоваться новыми функциями, военнослужащим необходимо обновить приложение на своих смартфонах.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины заявили, что в приложении "Армия+" появился новый тип рапорта на дополнительный отпуск.

А до этого в приложении "Армия+" стартовал новый курс по тактической медицине, где инструкторы 4-го отдельного медицинского батальона проводят уроки.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
