У застосунку Армія+ тепер є посвідчення захисника та стрічка новин

Застосунок "Армія+". Фото: Міноборони України

Застосунок для військових "Армія+" отримав масштабне оновлення. Версія 3.0.0 вже доступна для завантаження. Головне нововведення — розширений функціонал Армія ID, який перетворюється на повноцінне цифрове посвідчення захисника.

Про деталі апдейту повідомляє Міноборони України.

Що таке цифрове посвідчення

Посвідчення бійця ЗСУ в "Армія+". Фото: Міноборони

В оновленні з'явився документ із базовими даними для підтвердження служби у війську. Він містить фотографію бійця, його ПІБ, РНОКПП (ідентифікаційний код) та дату народження.

Це зручне рішення на щодень.

Електронне посвідчення можна використовувати для підтвердження статусу військовослужбовця під час перевірок поліцією, ВСП (Військовою службою правопорядку) або працівниками ТЦК. Це особливо актуально на блокпостах чи в громадських місцях.

Як працює QR-код

Перевірка документа відбувається через QR-код. Механізм простий, але має нюанси безпеки:

інтернет: для генерації коду потрібне стабільне підключення до мережі;

час дії: QR-код "живе" лише 3 хвилини. Дані не зберігаються постійно. Якщо час сплив — треба генерувати новий код.

Паперовий квиток залишається

Важливе уточнення від Міноборони: Армія ID не замінює паперових військово-облікових документів повністю.

Синя книжечка військового квитка все ще має бути у бійця. Проте цифровий аналог значно спрощує життя у побутових ситуаціях, коли паперового документа немає під рукою або його не хочеться зайвий раз діставати.

Що ще нового

Окрім ID, у версії 3.0.0 додали два корисні розділи:

1. Пульс: стрічка з новинами, роз'ясненнями та корисною інформацією для військових. Наприклад, там вже є статті про надбавки за бойові ("місяць за три") та нові правила відпусток.

2. Сповіщення: окремий розділ для важливих повідомлень від командування чи системи.

Щоб скористатися новими функціями, військовослужбовцям необхідно оновити застосунок на своїх смартфонах.

