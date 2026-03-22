Приписное удостоверение на ВУД в 2026-м заменяется без визита в ТЦК

Дата публикации 22 марта 2026 12:20
Приложение "Резерв+", которое стало основным военно-учетным документом и для призывников, и для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE

Призывникам, которым исполнилось 25 лет, больше не нужно посещать территориальный центр комплектования. Во-первых, бумажные военно-учетные документы больше не выдают, все происходит в мобильном приложении "Резерв+". Во-вторых, процесс изменения статуса "призывник" на "военнообязанный" происходит автоматически.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Изменение статуса и документов

Граждане, состоящие на воинском учете, должны иметь при себе соответствующие документы. Первым документом до изменений в законодательстве, которые произошли во время полномасштабной войны, было приписное удостоверение.

Приписное удостоверение, которое получали призывники, нужно было менять при смене статуса на "военнообязанный". Сейчас этот момент наступает после достижения 25-летнего возраста.

К юристам обратился гражданин, который находится в статусе призывника, но вскоре ему должно исполниться 25 лет. Мужчина поинтересовался, как сейчас происходит процесс замены военно-учетных документов.

Изменения в процессе воинского учета

Юристы напомнили гражданину, комментируя эту ситуацию, что после изменений в законодательстве это процесс максимально упростился. Так, юрист Владислав Дерий заверил: "Вам не нужно ничего заменять. Еще с 10 декабря 2025 года единственным военно-учетным документом, который формируется ТЦК является электронный ВУД с "Резерв+".

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что изменение статуса действительно должно произойти в 25-летнем возрасте, но для этого не нужно посещать ТЦК. Айвазян отметил: "Это происходит через приложение "Резерв+" или через "Дію". Военные билеты, временные удостоверения, удостоверения о приписке больше не выдаются в ТЦК".

Вместе с тем, добавил Владислав Дерий, бумажные документы сохраняют силу. Юрист резюмировал: "Согласно пункту 9 постановления КМУ №559 военно-учетный документ в электронной форме (в том числе распечатанный) и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу".

Напомним, мы ранее писали о том, как получить военно-учетный документ в 27 лет без повестки ТЦК.

Военно-учетный документ после изменений в законодательстве можно получить без визита в территориальный центр комплектования. Но в некоторых случаях гражданину все же придется посетить ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какой документ стал основным после изменений в правилах воинского учета.

Военно-учетные документы отныне создают только в электронном формате. Резерв ID является основной формой и для призывников, и для военнообязанных, и для резервистов.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
