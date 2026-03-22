Приписне посвідчення на ВОД в 2026-му замінюється без візиту в ТЦК

Застосунок "Резерв+", який став основним військово-обліковим документом і для призовників, і для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE

Призовникам, яким виповнилося 25 років, більше не потрібно відвідувати територіальний центр комплектування. По-перше, паперові військово-облікові документи більше не видають, усе відбувається в мобільному застосунку "Резерв+". По-друге, процес зміни статусу "призовник" на "військовозобов’язаний" відбувається автоматично.

Зміна статусу і документів

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні мати при собі відповідні документи. Першим документом до змін у законодавстві, які сталися під час повномасштабної війни, було приписне посвідчення.

Приписне посвідчення, яке отримували призовники, потрібно було змінювати під час зміни статусу на "військовозобов’язаний". Зараз цей момент настає після досягнення 25-річного віку.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває у статусі призовника, але невдовзі йому має виповнитися 25 років. Чоловік поцікавився, як зараз відбувається процес заміни військово-облікових документів.

Зміни у процесі військового обліку

Юристи нагадали громадянину, коментуючи цю ситуацію, що після змін у законодавстві це процес максимально спростився. Так, юрист Владислав Дерій запевнив: "Вам не потрібно нічого замінювати. Ще з 10 грудня 2025 року єдиним військово-обліковим документом, яке формується ТЦК є електронний ВОД з "Резерв+".

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що зміна статусу справді має відбутися у 25-річному віці, але для цього не потрібно відвідувати ТЦК. Айвазян зазначив: "Це відбувається через застосунок "Резерв+" або через "Дію". Військові квитки, тимчасові посвідчення, посвідчення про приписку більше не видаються в ТЦК".

Разом з тим, додав Владислав Дерій, паперові документи зберігають чинність. Юрист резюмував: "Згідно пункту 9 постанови КМУ №559 військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу".

Військово-обліковий документ після змін у законодавстві можна отримати без візиту до територіального центру комплектування. Але у деяких випадках громадянину все ж доведеться відвідати ТЦК.

Військово-облікові документи відтепер створюють лише в електронному форматі. Резерв ID є основною формою і для призовників, і для військовозобов'язаних, і для резервістів.