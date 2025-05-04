Обучение в военном вузе - мобилизуют ли после отчисления в ВВУЗе

Украинские курсанты. Фото: "АрміяInform"

После отчисления или увольнения из военного высшего учебного заведения курсант может быть мобилизован в ВСУ, если не имеет права на отсрочку. Кроме того, на него будут наложены определенные финансовые санкции.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратилась курсантка военного высшего учебного заведения с вопросом о возможном отчислении и дальнейшей судьбе, в частности, в контексте возможной мобилизации.

Юрист Владислав Дерий отметил, что мобилизация в такой ситуации является вполне реальной.

"Если у Вас не будет оснований для увольнения с военной службы согласно статье 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", Вас направят в воинскую часть для дальнейшего прохождения военной службы по призыву по мобилизации", — подтвердил юрист.

Финансовые проблемы курсанта после отчисления

Но возможная мобилизация, отметил Дерий, является не единственным следствием увольнения или отчисления из военного высшего учебного заведения.

"Вам придется возместить стоимость обучения", — объяснил одну из возможных проблем для тех курсантов ВВУЗов, которые будут отчислены из учебного заведения.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы выплаты для выпускников военных высших учебных заведений.

Добавим, мы сообщали о том, как происходит в 2025 году мобилизация офицеров запаса.