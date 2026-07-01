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Главная Мобилизация Призывное удостоверение на границе: когда 17-летнему призывнику оно не требуется

Призывное удостоверение на границе: когда 17-летнему призывнику оно не требуется

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 16:35
Призывное удостоверение на границе: когда 17-летнему призывнику оно не требуется
Призывники в ТЦК, проверка документов на границе. Фото: "Новини.PRO", ГПСУ

Граждане Украины, состоящие на воинском учете и не достигшие 23-летнего возраста, могут выезжать за пределы страны во время военного положения. Для этого они должны предъявлять пограничникам свои документы о военном учете. Но это касается только совершеннолетних граждан, у 17-летних призывников пограничники не имеют права требовать призывное удостоверение.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд за границу во время войны

После начала полномасштабной российско-украинской войны пересечение государственной границы было затруднено. Так,граница была закрыта на выезд для части граждан Украины.

Право выезжать за пределы Украины на время действия военного положения утратили все военнообязанные граждане старше 25 лет. При этом те граждане, которые имеют статус "военнообязанный", но не достигли мобилизационного возраста, могут пересекать государственную границу.

Также выезд из Украины был запрещен призывникам в возрасте от 23 до 25 лет. Призывники младшего возраста могут пересекать государственную границу при наличии всех необходимых документов.

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Призывную книжку предъявлять не нужно

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась нюансами выезда из Украины для призывников. В частности, нужно ли 17-летнему призывнику иметь при себе на границе военно-учетный документ, то есть призывную книжку.

Юристы, комментируя такую ситуацию, пояснили, что подобных требований у ГПСУ нет. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "До 18 лет пограничники не имеют права требовать от юноши военно-учетные документы".

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подчеркнул: "Для юноши, которому в 2026 году исполнится 17 лет, военно-учетный документ не является обязательным документом для пересечения границы. Наличие обязанности встать на воинский учет призывникам в 17 лет не означает, что такой юноша приравнивается к мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет для целей пограничного контроля".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как узнать, выпустят ли вас за границу в 2026 году.

Наличие загранпаспорта не гарантирует право на выезд из Украины в 2026 году. Поэтому о возможных ограничениях лучше узнать еще до планирования поездки, а не непосредственно на пункте пропуска. Сделать это украинцы могут онлайн.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, какой документ нужно получить после отказа в выезде за границу.

Военнообязанные граждане, имеющие право на выезд за границу, могут быть остановлены на пропускном пункте. В таком случае пограничники должны выдать гражданину соответствующий документ.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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