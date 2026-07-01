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Головна Мобілізація Приписне посвідчення на кордоні: коли 17-річному призовнику воно не потрібне

Приписне посвідчення на кордоні: коли 17-річному призовнику воно не потрібне

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 16:35
Приписне посвідчення на кордоні: коли 17-річному призовнику воно не потрібне
Призовники у ТЦК, перевірка документів на кордоні. Фото: "Новини.PRO", ДПСУ

Громадяни України, які перебувають на військовому обліку і не досягли 23-річного віку, можуть виїжджати за межі країни під час воєнного стану. Для цього вони повинні надавати прикордонникам свої військово-облікові документи. Але це стосується тільки повнолітніх громадян, у 17-річних призовників прикордонники не мають права вимагати приписне посвідчення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд за кордон під час війни

Після початку повномасштабної російсько-української війни перетин державного кордону був ускладнений. Так, кордон був закритий на виїзд для частини громадян України.

Право виїжджати за межі України на час дії воєнного стану втратили усі військовозобов’язані громадяни, старші 25 років. При цьому ті громадяни, які мають статус "військовозобов’язаний", але не досягли мобілізаційного віку, можуть перетинати державний кордон.

Також виїзд з України був заборонений призовникам віком від 23 до 25 років. Призовники молодшого віку можуть перетинати державний кордон, за наявності усіх відповідних документів.

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Приписне не потрібно демонструвати

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася нюансами виїзду з України для призовників. Зокрема, чи потрібно 17-річному призовнику мати при собі на кордоні військово-обліковий документ, тобто приписне посвідчення.

Юристи, коментуючи таку ситуацію, пояснили, що подібних вимог у ДПСУ немає. Юрист Владислав Дерій наголосив: "До 18 років прикордонники не мають права вимагати від юнака військово-облікові документи".

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підкреслив: "Для юнака 17 років у 2026 році військово-обліковий документ не є обов’язковим документом для перетину кордону. Наявність обов’язку стати на військовий облік призовників у 17 років не означає, що такий юнак прирівнюється до чоловіків віком від 18 до 60 років для цілей прикордонного контролю".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як дізнатись, чи випустять вас за кордон у 2026 році.

Наявність закордонного паспорта не гарантує право на виїзд з України у 2026 році. Тож наявність можливих обмежень краще перевіряти ще до планування поїздки, а не вже безпосередньо на пункті пропуску. Зробити це українці можуть онлайн.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, який документ треба отримати після відмови у виїзді за кордон.

Військовозобов’язані громадяни, які мають право на виїзд за кордон, можуть бути зупинені на пропускному пункті. У такому випадку прикордонники повинні видати громадянину відповідний документ.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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