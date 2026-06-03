Проверка данных через "Дію": система не фиксирует нарушения учета

Портал государственных услуг "Дія", где можно сгенерировать военно-учетный документ. Фото: "Дія"

Граждане, состоящие на воинском учете, могут получить электронные военно-учетные документы. Это, в частности, можно сделать, сгенерировав е-ВУД на портале "Дія". Никаких проблем, вроде нарушения воинского учета или объявления в розыск, такой шаг не составляет.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Электронные военно-учетные документы

Во время действия военного положения, в течение полномасштабной войны в процессе воинского учета в Украине произошли существенные изменения. Так, появился электронный военно-учетный документ, который с декабря 2025 года стал основным документом для граждан на воинском учете.

Электронный военно-учетный документ можно получить, установив на смартфон приложение "Резерв+". Кроме того, электронный ВУД можно получить, сгенерировав его на портале государственных услуг "Дія".

Электронный военно-учетный документ является удобным для различных онлайн-услуг. Так, благодаря е-ВУД можно проверить наличие или отсутствие представления гражданина в розыск.

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Генерирование е-ВУД в "Дія": никаких проблем не будет

К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета. Но, учитывая то, как в последнее время начали возвращать на учет не только снятых, а и исключенных граждан, мужчина поинтересовался, как можно об этом узнать.

Также гражданина заинтересовало, не обернется ли создание электронного военно-учетного документа проблемами с учетом. Юристы, комментируя эту ситуацию, заверили гражданина, что никаких проблем сам факт получения е-воспитания не составляет.

Так, адвокат Юрий Айвазян отметил: "При попытке проверить свои данные через "Резерв+" или "Дію", система автоматически не создаст новый профиль и не зафиксирует сразу нарушение воинского учета. С большой вероятностью Вы находитесь на воинском учете. Советую Вам сформировать е-ВУД через "Дію" и узнать всю информацию".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, что предусматривает ответственность за уклонение от выполнения военных обязанностей. В контексте текущей ситуации украинцы интересуются, как проверить свой статус военнообязанного, в частности возможность розыска со стороны ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что электронный военно-учетный документ в "Дії" является законным документом.

В Украине в последние годы появился новый вид военно-учетных документов. Это электронные варианты, в "Резерв+" и "Дії". Но эти документы не являются идентичными, они существенно отличаются между собой.