Перевірка даних через "Дію": система не фіксує порушення обліку

Портал державних послуг "Дія", де можна згенерувати військово-обліковий документ. Фото: "Дія"

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть отримати електронні військово-облікові документи. Це, зокрема, можна зробити, згенерувавши е-ВОД на порталі "Дія". Жодних проблем, на кшталт порушення військового обліку чи оголошення у розшук, такий крок не становить.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Електронні військово-облікові документи

Під час дії воєнного стану, протягом повномасштабної війни у процесі військового обліку в Україні відбулися суттєві зміни. Так, з’явився електронний військово-обліковий документ, який з грудня 2025 року став основним документом для громадян на військовому обліку.

Електронний військово-обліковий документ можна отримати, встановивши на смартфон застосунок "Резерв+". Крім того, електронний ВОД можна отримати, згенерувавши його на порталі державних послуг "Дія".

Електронний військово-обліковий документ є зручним для різних онлайн-послуг. Так, завдяки е-ВОД можна перевірити наявність чи відсутність подання громадянина у розшук.

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Генерування е-ВОД в "Дії": жодних проблем не буде

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку. Але, зважаючи на те, як останнім часом почали повертати на облік не тільки знятих, а і виключених громадян, чоловік поцікавився, як можна про це дізнатися.

Також громадянина зацікавило, чи не обернеться створення електронного військово-облікового документу проблемами з обліком. Юристи, коментуючи цю ситуацію, запевнили громадянина, що жодних проблем сам факт отримання е-ВОД не становить.

Так, адвокат Юрій Айвазян зазначив: "При спробі перевірити свої дані через "Резерв+" або "Дію", система автоматично не створить новий профіль та не зафіксує одразу порушення військового обліку. З великою імовірністю Ви перебуваєте на військовому обліку. Раджу Вам сформувати е-ВОД через "Дію" та дізнатися всю інформацію".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, що передбачає відповідальність за ухилення від виконання військових обов'язків. В контексті поточної ситуації українці цікавляться, як перевірити свій статус військовозобов'язаного, зокрема можливість розшуку збоку ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що електронний військово-обліковий документ в "Дії" є законним документом.

В Україні в останні роки з’явився новий вид військово-облікових документів. Це електронні варіанти, в "Резерв+" та "Дії". Але ці документи не є ідентичними, вони суттєво відрізняються між собою.