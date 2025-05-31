Безопаснее всего проверить себя на розыск ТЦК можно через Резерв+, Дія и услуги юриста

Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, предусматривающая ответственность за уклонение от выполнения военных обязанностей. В контексте текущей ситуации украинцы интересуются, как проверить свой статус военнообязанного, в частности возможность розыска со стороны ТЦК.

О том, какие есть варианты проверки статуса розыска сообщает 24 Канал.

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Сейчас самым простым и точным способом является посещение самого ТЦК. Однако, учитывая обстоятельства, этот метод используется редко, отмечают коллеги.

Также можно обратиться в ближайшее отделение полиции и подать запрос о наличии розыска в отношении конкретного лица. Для этого необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Также информация о лицах, находящихся в розыске, доступна на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

Безопаснее всего будет использовать приложение "Резерв+". В случае объявления лица в розыск, приложение "Резерв+" будет отображать соответствующее сообщение.

Еще есть вариант с получением выписки о несудимости через портал "Дія". Наличие или отсутствие розыска будет отражена в этом документе.

А согласившись на некоторые расходы есть смысл обратиться к юристу. Обращение к юристу, который специализируется на военном праве, является безопасным вариантом получения информации о статусе военнообязанного.

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