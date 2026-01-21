Видео
Україна
Видео

Проверка оснований на отсрочку — причины

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 15:25
Основания на отсрочку - когда их проверяют
Военнообязанный на приеме в ТЦК. Фото: Одесский ОТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право проверить основания для предоставления или продления гражданину отсрочки от мобилизации. Это право предоставляется не только тогда, когда военнообязанный подает заявление на отсрочку, а и в других случаях.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка и проверка оснований

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам при наличии у них соответствующих оснований на отсрочку.

Эти основания проверяют соответствующие работники территориальных центров комплектования.

Согласно действующему военному законодательству, на проверку оснований отсрочки отводится пять дней.

Причины, когда отсрочку могут проверить

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, когда происходит процесс проверки оснований на отсрочку.

Конечно, первое основание — это подача военнообязанным заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу.

Но существуют и другие основания, это, в частности:

  • издание указа Президента Украины о проведении мобилизации (продление срока проведения мобилизации);
  • поступление обращения органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления;
  • получение официальной информации (сообщения) о потере лицом законных оснований для отсрочки.

Напомним, мы ранее писали о том, когда заканчивается срок действия отсрочки от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, какая информация является ключевой для оформления отсрочки от мобилизации.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
