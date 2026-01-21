Підстави на відстрочку - коли їх перевіряють

Військовозобов’язаний на прийомі у ТЦК. Фото: Одеський ОТЦК

Територіальний центр комплектування має право перевірити підстави для надання чи продовження громадянину відстрочки від мобілізації. Це право надається не тільки тоді, коли військовозобов’язаний подає заяву на відстрочку, а і у інших випадках.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка і перевірка підстав

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам за наявності у них відповідних підстав на відстрочку.

Ці підстави перевіряють відповідні працівники територіальних центрів комплектування.

Згідно із чинним військовим законодавством, на перевірку підстав відстрочки відводиться п’ять днів.

Причини, коли відстрочку можуть перевірити

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коли відбувається процес перевірки підстав на відстрочку.

Звісна річ, перша підстава — це подання військовозобов’язаним заяви про надання відстрочки від призову на військову службу.

Та існують й інші підстави, це, зокрема:

видання указу Президента України про проведення мобілізації (продовження строку проведення мобілізації);

надходження звернення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування;

отримання офіційної інформації (повідомлення) про втрату особою законних підстав для відстрочки.

